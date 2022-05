Autos stoßen bei Überholvorgang zusammen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch bei Hochdorf-Appendorf, wie die Polizei mitteilt. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 14.30 Uhr.

Ein 66-Jähriger fuhr auf der L 284 aus Richtung Ravensburg in Richtung Appendorf. Ordnungsgemäß bog er nach links in einen Feldweg ab. Von hinten kam ein 54-jähriger Mercedes Fahrer. Er übersah wohl, dass der 66-Jährige abbog und überholte diesen. Beim Überholen stießen die beiden Autos zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der Mercedes des 54-Jährigen von der Straße ab und überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Auf den Rädern kam er wieder zum Stehen. Bei dem Unfall erlitten der Beifahrer im Fahrzeug des Verursachers und der 66-jährige Mercedesfahrer schwere Verletzungen. Der 54-jährige Unfallverursacher und eine 47-jährige Beifahrerin im Auto des 66-Jährigen wurden leicht verletzt.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 55 000 Euro.