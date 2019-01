Aufbau einer sorgenden Gemeinschaft

Die Gesellschaft wird immer älter – und damit verändern sich auch die Bedürfnisse der Menschen, die in dieser Gemeinschaft leben. Genau darum geht es bei einem Workshop, der am 16. Januar in Hochdorf stattfindet und zu dem alle Hochdorfer und die Menschen aus den Teilorten eingeladen sind. Der Workshop ist eine Fortsetzung des Dialogs zum Thema „Sorgende Gemeinschaft“, den der Verein „Lebensqualität Hochdorf“ in Kooperation mit der Gemeinde Hochdorf im Herbst 2018 angestoßen hat.

Ein kleiner Rückblick. Im September 2018 fanden in Hochdorf, Schweinhausen und Unteressendorf Workshops statt, an denen jeweils zwischen 15 und 30 Bürger teilnahmen. Diskutiert wurden drei verschiedene Themenfelder: Welche Angebote gibt es bereits in der Gemeinde? Was verstehen die Teilnehmer unter dem Begriff „Sorgende Gemeinde“? Welchen Bedarf sehen sie jetzt und in der Zukunft?

„Der Anstoß, diesen Dialog zu führen, kam von der Gemeinde“, erinnert sich Traude Koch. Sie bildet zusammen mit Erika Hipper, der externen Beraterin Gina Wiegräfe und den beiden Rathausmitarbeiterinnen Regina Link und Beate Fritz das Planungsteam. Immer wieder hätten Bürger im Rathaus nachgefragt, weil sie jemand für eine Dienstleistung oder ähnliches suchten. „Wir haben im Verein dann zuerst überlegt, einfach eine Dienstleistungsbörse aufzuziehen, uns dann aber entschieden, zuerst eine Struktur aufzubauen“, erinnert sich Koch.

Nach der Aufnahme in das Förderprogramm des Landes „Gut beraten“ war es möglich, eine externe Beraterin mit ins Boot zu holen: die Organisations-Psychologin und systemische Beraterin Gina Wiegräfe aus Unteressendorf. Als Grundlage für die Gespräche wurden die 2015 von der Gemeinde verschickten Fragebögen zum Thema Älterwerden genommen. „Schon damals hat sich klar abgezeichnet, dass es den Menschen wichtig ist, im Alter solange wie möglich zuhause wohnen zu bleiben“, erklärt Koch.

Daher war es dann auch keine Überraschung, dass ein Ergebnis der ersten Workshop-Runde war, dass viele Beteiligte sich eine Tagesbetreuung und -pflege in Hochdorf wünschen. Fast genau so wichtig erschien den Teilnehmern der Aufbau eines Begleit- und Fahrdienstes. Ein weiterer wichtiger Punkt: Der Wunsch nach einer Anlauf- und Vermittlungsstelle, an die sich ältere Menschen wenden können, wenn sie Hilfe brauchen. Viele Teilnehmern äußerten auch den Wunsch, einen Treffpunkt zu etablieren, der für verschiedene Aktivitäten genutzt werden kann. „Dieser könnte für alles Mögliche genutzt werden, von einem Spieletreff, einem Mittagstisch, einer Strickgruppe bis hin zu Vorträgen“, erklärt Gina Wiegräfe. Das Wichtige sei, einen Ort der Begegnung zu schaffen.

Der Aufbau einer Tagesbetreuung und -pflege ist nichts, was die Ehrenamtlichen beeinflussen können. Über die drei anderen Punkte soll nun am 16. Januar konkreter diskutiert werden: Wie genau könnte eine Dienstleistungsbörse funktionieren? Was für eine Art Gegenleistung ist realistisch, ein Punktesystem oder Bezahlung? Und was für ein Raum wird benötigt? Wie könnte man Mitfahrgelegenheiten organisieren?

„All das sind wirklich wichtige Fragen, die uns alle etwas angehen. Wir hoffen daher sehr, dass viele Leute zu dem Treffen kommen und sich einbringen“, sagt Erika Hipper. Denn dieser Dialog würde nur dann funktionieren, wenn er auch von der ganzen Gemeinschaft getragen werde. Die Teilnahme an dem Workshop ziehe keine Verpflichtung nach sich, betont Gina Wiegräfe. Primär gehe es jetzt darum, die Menschen im Dorf an einen Tisch zu bringen und gemeinsam zu entscheiden, was es braucht in Hochdorf – und wie die Menschen in diesem Ort in Zukunft zusammenleben wollen. „Wir wollen, dass alle hier mitentscheiden, mitdenken und das Ganze nachher auch mittragen. Nur so kann es funktionieren“, sagt Hipper. Und Gina Wiegräfe ergänzt: „Wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als da etwas zu unternehmen, denn wir werden alle älter – und gleichzeitig gibt es immer weniger junge Menschen.“