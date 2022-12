Am Ende siegt die Lust am Leben

Die nächsten Vorstellungen

Weitere Aufführungen finden am Donnerstag 29. Dezember, und Freitag, 30. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr statt. Im neuen Jahr am Dienstag 3. Januar, und Donnerstag 5. Januar, jeweils um 19.30 Uhr. Die Aufführung am 29. Dezember wird für Gehörlose untertitelt. Vorverkauf unter Telefon 0159/ 3151563 oder online unter www.hochdorf-musikverein.de. Restkarten gibt es an der Abendkasse. (geru)