Alberweiler C-Juniorinnen sind Bezirksmeister

Die C-Juniorinnen des SV Alberweiler haben die Futsal-Bezirkshallenmeisterschaft im Bezirk Riß in Hochdorf im Modus „Jeder gegen Jeden“ klar für sich entschieden.

Neben den fünf Teams des Bezirks Riß nahmen zwei Teams aus dem Bezirk Donau teil. In sechs Partien gab es fünf Siege und ein Unentschieden. Außerdem musste der Bundesliganachwuchs des SVA kein Gegentor hinnehmen. Durch den Sieg auf Bezirksebene qualifizierte sich Alberweiler für die Vorrunde auf Verbandsebene. Diese findet am 8. Februar in Grünkraut statt. Zur Vorbereitung auf die WFV-Vorrunde bestreitet der SVA mit den C-Juniorinnen am Sonntag, 26. Januar, ein Turnier in Ötlingen (Kirchheim/Teck).