20-Jährige stirbt bei Glätteunfall im Kreis Biberach

Bei einem Glätteunfall auf der Bundesstraße 30 bei Hochdorf (Kreis Biberach) ist eine 20 Jahre alte Autofahrerin gestorben.

Die Frau war auf der schneeglatten Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Lastwagen kollidiert, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Die 20-Jährige starb am Montagabend noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei war die Autofahrerin gegen 18 Uhr auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs. Bei Hochdorf geriet sie auf glatter Straße ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Sattelzug, der in Richtung Biberach fuhr.

B30 mehrere Stunden gesperrt

Notfallseelsorger seien im Einsatz gewesen, um den Angehörigen nach der Übermittlung der Todesnachricht zur Seite zu stehen, teilt die Polizei weiter mit. Die Seelsorger kümmerten sich auch um den 36-jährigen Fahrer des Sattelzugs, der bei dem Unfall unverletzt blieb. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Feuerwehr mit rund 25 Kräften. Die B30 war zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge bis 23.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt.