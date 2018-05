16 Talente trainieren künftig am DFB-Stützpunkt

Der TSV Hochdorf hat den VR-Tag des Talents ausgerichtet. Bei diesem zeigten Talente aus der Altersklasse der E-Juniorinnen und E-Junioren ihr Können. Beobachtet und gesichtet wurde speziell der Jahrgang 2007.

64 Jungen und ein Mädchen waren in Hochdorf dabei. Die DFB-Stützpunkttrainer Arndt Schlichtig, Alexander Fischer, Nadine Rolser, Marc Nilius und Klaus Kuhn hatten mehrere Stationen vorbereitet, an denen unterschiedliche fußballerische Fähigkeiten zu demonstrieren waren sowie Spielstationen, an denen sich die Fußballer im Team präsentieren mussten. Unterstützt wurden sie von Torhütertrainer Ralf Weinmann, der das Können der acht Nachwuchskeeper prüfte.

Alle Kinder waren mit Feuereifer dabei und versuchten, sich an jeder Station die Note eins auf dem Laufzettel abzuholen. Parallel dazu notierten sich die Trainer die besten Spieler an ihrer Station. Die Trainer zeigten sich vom guten Niveau der jungen Fußballer sehr angetan. Die Entscheidung, wer künftig am Stützpunkttraining teilnehmen darf, fiel sehr knapp aus.

16 Spieler durften sich am Ende freuen, den Sprung zum DFB-Stützpunkttraining in Biberach geschafft zu haben.