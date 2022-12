1.222 Euro für Familien von krebskranken Kindern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Geldspende von 1.222,50 Euro wurde jüngst an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm übergeben. Die Spendengelder wurden beim Benefizkonzert des Musikvereins Unteressendorf und dem Frauenchor „InTakt“ in der St. Martinskirche in Unteressendorf eingenommen. Der Vereinsvorsitzende Andreas Bitterwolf und Dirigent Wolfgang Huber übergaben die Spende an den 2. Vorsitzenden des Förderkreises, Thorsten Walter, auch im Namen des Frauenchores.

Musikvereinsvorsitzender Andreas Bitterwolf sagte: „Wir hatten ein solches Benefizkonzert schon längere Zeit geplant. Unserem Verein geht es gut und deshalb hat sich die Vorstandschaft entschlossen, die Einnahmen aus dem Konzert für einen guten Zweck zu spenden. Da Thorsten Walter vor Jahren auch Mitglied unseres Musikvereines war, haben wir seinen Förderkreis für die Spende ausgewählt.“

Thorsten Walter, der in Unteressendorf wohnhaft ist, bedankte sich herzlich bei den beiden Gruppierungen. „Das Geld können wir gut gebrauchen und es kommt in erster Linie Familien mit krebskranken, sowie knochenmark- und stammzelltransplantierten Kindern zugute, die an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Ulm behandelt werden. Der Förderkreis betreibt in unmittelbarer Nähe der Klinik zwei Elternhäuser mit mehreren Wohnungen und einer Geschwisterbetreuung, die den betroffenen Familien für die Zeit der Behandlung wenigstens einige Sorgen abnehmen kann. Ebenso bietet der Förderkreis Hilfe bei Behördengängen, psychosoziale Betreuung durch eine Diplom-Psychotherapeutin und andere Projekte wie eine Musiktherapie und eine Wunschbox für die kleinen Wünsche der betroffenen Kinder an. Für die Zeit nach der Krankheit gibt es noch Gelegenheit wieder Kraft zu tanken in unserem Haus „Auszeit“ in Wiedemannsdorf im Allgäu.