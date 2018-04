Es wird ernst für Raser: Einige Blitzer stehen bereits, andere kommen noch hinzu. Im Kreisgebiet Biberach werden zurzeit 17 Blitzerstationen aufgestellt.

Am Donnerstag war der Warthauser Ortsteil Herrlishöfen an der Reihe. Mehr als zwei Stunden dauert der Aufbau einer Anlage, die aus Einzelteilen zusammengesetzt wird. Zudem muss die Kamera justiert werden. In Herrlishöfen blitzt es zukünftig an zwei Stellen: vor und nach dem Abzweig zur Galmutshöfer Steige von Biberach kommend. „Bevor die Blitzer in Betrieb gehen, werden wir nochmals ausführlich informieren“, erklärt Landratsamtssprecher Bernd Schwarzendorfer.

Einzig in Ummendorf dürfte es kommende Woche häufiger blitzen: Dort will der Landkreis eine Anlage „in Echtbetrieb“ laufen lassen – Autofahrer haben aber zunächst nichts zu befürchten: Der Betrieb dient vorerst nur zu Schulungszwecken für die Mitarbeiter des Landratsamts.