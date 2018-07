Wallfahrer suchen Dialog mit anderen Religionen

Andere Religionen kennen lernen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den christlichen Kirchen und anderen Religionen ausloten: Dies ist das Ziel der diesjährigen Politischen Tagung und Schwerpunkt der 60. Sternwallfahrt in der Stefanus-Bildungsstätte im Kloster Heiligkreuztal. Hintergrund ist der Wandel in der Gesellschaft, der sich auch in der Religionszugehörigkeit zeigt: So übersteige etwa in Berlin die Zahl der Katholiken nur noch geringfügig der Zahl der Muslime.

Die Teilnehmer der Politischen Tagung beschäftigen sich am Freitag und Samstag, 16. und 17. September, intensiv mit den drei Weltreligionen Judentum, Islam und Hinduismus. In ihrem Einleitungsvortrag am Freitag ab 20 Uhr spricht Dr. theol. Simone Rappel zum Thema: „Das Herz der Anderen zu verstehen versuchen … - Der interreligiöse Dialog“.

Das Thema wird am Samstag, 17. September, im Workshop „Judentum, Islam und Hinduismus - Die Grundlagen dieser Weltreligionen und Perspektiven eines Dialogs mit dem Christentum“ vertieft. Die Teilnehmer wählen hierzu aus den Bereichen Judentum, Islam und Hinduismus zwei Schwerpunkte aus. Referent für den Bereich Judentum ist Dr. theol. Britta Frede-Wenger (Ehingen), für den Bereich Hinduismus Dr. theol. Simone Rappel (München) und für den Bereich Islam Dr. Wolfgang Schwaigert (Blaubeuren). Ein ausführlicher Flyer zur Veranstaltung wird auf Wunsch zugeschickt.

Die Sternwallfahrt führt am Sonntag, 18. September, ins Münster Unserer lieben Frau nach Zwiefalten. Sie beginnt um 7.30 Uhr mit den Laudes, ab 10 Uhr ist ein Festgottesdienst im Münster Zwiefalten mit Pfarrer Sebastian Huber, Geistlicher Beirat der Stefanus-Gemeinschaft Tirol. In seinem Festvortrag um 14.15 Uhr befasst sich Dr. Franz Brendle mit dem Thema „Weltweite Erfahrungen und örtliche Impulse im Dialog der Religionen“. Brendle ist unter anderem Präsident der deutschen Abteilung von „Religions for Peace“. Die Wallfahrt endet gegen 16 Uhr mit einer Marienvesper.

Info:

Anmeldung für die Politische Tagung mit Übernachtung bis Dienstag, 13. September, im Sekretariat der Stefanus-Gemeinschaft, Am Münster 11, 88499 Heiligkreuztal, Telefon 07371/18641, Fax 07371/18643, oder eine E-Mail an i.hecht@stefanus.de schicken. Anmeldungen ohne Übernachtung sind auch später möglich. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro, bei Vollpension im Doppelzimmer 80 Euro.