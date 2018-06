Josefsvereinigung unterstützt Gehörlosenschule

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der „Frommen Josefsvereinigung Heiligkreuztal“ wurde ein besonderes Schulprojekt in Ruhuwiko in Tansania vorgestellt. Dort leben 200 gehörlose oder gehörgeschädigte Kinder, erhalten einen zertifizierten Schulabschluss und eine Ausbildung als Schreiner oder Schneider. An diesem Projekt will sich die Vereinigung unterstützend beteiligen.

Die „Fromme Josefsvereinigung Heiligkreuztal“ mit Pfarrer Peter Schmid als Vorsitzendem zählt derzeit 116 Mitglieder. Beim Gottesdienst im Münster lenkte Diakon Dietmar Illner den Blick auf eine in Rom entdeckte Josefsikone. „Josef lehrte Jesus das Handwerk, die Gesetze und den Glauben", führte er aus. Auch im Wechsel der Zeiten sei Jesus stets ein Grund der Freude, damit etwas Neues aufbrechen kann gemäß dem Leitgedanken: „Vertraut den neuen Wegen.“

Die Josefsvereinigung ist sehr aktiv innerhalb der Heiligkreuztaler Klosteranlagen. Bereits im ersten Halbjahr 2014 wurden bei 69 Führungen weit über 1000 Personen mit den Figuren von Raul Castro und der neuen Ikonostase zum Leben des Heiligen bekannt gemacht. Großer Beliebtheit erfreut sich das neue Josefs-Stöberstüble im Kornhaus, wo jeder Besucher etwas Nützliches finden kann. Spezielle Angebote wie der Männertreff „Klarer Kopf und starkes Herz“ oder „Gönn’ dir einen Männertag“ sollen das geistliche, stets lebensbezogene Angebot attraktiv machen.

Nach den üblichen Regularien und der einstimmig erteilten Entlastung der Vorstandschaft wurde Schwester Petra Maria für ihre jahrelange Mitarbeit an verantwortungsvoller Stelle besonders gedankt. Bedingt durch berufliche Veränderung innerhalb ihres Ordens soll eine verkleinerte Ausgabe der Ikonostase bei ihr die Verbindung zu Heiligkreuztal nicht abreißen lassen. An ihrer Stelle wird nun Elisabeth Buck die Koordination für Führungen und Wallfahrten übernehmen.

Seit seiner Arbeit an der Gehörlosenschule in Heiligenbronn bei Schramberg ist Pfarrer Peter Schmid den gehörgeschädigten Menschen sehr verbunden. So ergab sich die Verbindung zu der Schule in Ruhuwiko im Süden Tansanias.

Auf Veranlassung von vier Untermarchtaler Schwestern, die 1960 in Tansania waren, wurde 1988 von Misereor eine Schule mit Internat erbaut, in dem heute 200 gehörlose oder gehörgeschädigte Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren leben. Sie erhalten dort den normalen Schulabschluss der Primary School mit der Möglichkeit, eine Ausbildung zum Schreiner oder Schneider zu machen.

Schüler finanzieren mit

Diakon Karl-Josef Arnold stellte die Schule vor, deren Schüler sich auch unter einfachsten Bedingungen ihres Lebens freuen. An der Schule unterrichten derzeit 18 afrikanische Ordensschwestern. Für den eigenen Unterhalt in Schule und Internat sorgen mitunter die Schüler durch Feld- und Gartenarbeit, durch Hilfe beim Obstanbau und das Halten von Kleintieren.

Im Betrieb, nunmehr „Josefs-Schreinerei“ benannt, sind die Maschinen oft über 70 Jahre alt. Für Hilfe jeglicher Art, vor allem für bei uns ausgediente Schreinereimaschinen, wäre man dort recht dankbar. Vieles, was bisher geleistet wurde, konnte mit Spenden finanziert werden. Daran will sich auch die „Fromme Josefsvereinigung Heiligkreuztal“ beteiligen. Vielleicht ergibt sich einmal die Gelegenheit, in dem nun im Bau befindlichen Gästehaus das Leben in der dortigen Schule mit ihrem Umfeld kennenzulernen.