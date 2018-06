„Tonwerk“ zu Gast auf dem Heggbacher Marktplatz

Von

Die SG Hettingen/Inneringen steht im Relegationsspiel zur Fußball-Bezirksliga. Die Mannschaft von Trainer Uli Theuer besiegte am Samstag in Langenenslingen den SV Betzenweiler im Duell der beiden A-Liga-Zweiten vor 1100 Zuschauern in Langenenslingen und trifft nun im eigentlichen Relegationsspiel auf den SV Ebenweiler.

Es stimmte in Langenenslingen. Von A wie Anreise über O wie Organisation über S wie Schiedsrichterteam bis Z wie Zeltbetrieb.