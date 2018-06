Gruppe Tonwerk spieltauf dem Marktplatz

Musik und kulinarische Köstlichkeiten sind geboten bei der Veranstaltung „Kultur und Genuss“ am Donnerstag, 14. Juni in Heggbach. Beginn ist um 19 Uhr auf dem Marktplatz. Der Eintritt ist frei. Zu Gast ist die Gruppe Tonwerk. Mit Gitarre, Piano, Akkordeon, Percussions und Synthesizer sorgen Berthold Braig, Elmar Staudenrausch und Florian Wohnhas für eingängigen Pop und Rock der Neuzeit. Auch Oldies, Latin, Italian Folk und etwas Country haben die drei Musiker in ihrem Repertoire. Das Trio verfügt über mehr als 20 Jahre Bühnenerfahrung im In- und Ausland und begeistert das Publikum. Die Küche aus Heggbach bereitet passend zum Motto der Veranstaltung zwei leckere Gerichte zu. Bei Regen findet die Veranstaltung im Festsaal statt. Foto: Tonwerk/St.-Elisabeth-Stiftung