Ein Fest der Kultur und der Begegnung in Heggbach

Zum zweiten Mal lädt der Heggbacher Wohnverbund die Öffentlichkeit zur Veranstaltung „Kultur und Genuss“ nach Heggbach ein. Italienische Speisen, eine Auswahl an Weinen und Live-Musik erwarten die Besucher aus dem Umland am Dienstag, 7. Mai, 19 Uhr, im Festsaal Heggbach.

An den ersten „Kultur und Genuss“-Abend im vergangenen Jahr erinnert sich Koch Ralf Kammerer noch gut. Mit einem derartigen Besucheransturm von mehr als 300 Interessierten hatte keiner gerechnet. Als die vorbereiteten Anti-Pasti-Teller im Nu über den Tresen gingen, legten die Köche nach, schnitten so lange Schinken und drapierten Teller, bis die Arme schwer wurden. Währenddessen wurde auch an der Getränketheke kurzerhand Nachschub besorgt. „In diesem Jahr haben wir vorweg schon doppelt so viele Getränke bestellt“, sagt Wolfgang Dürrenberger, Leiter des Fachdienstes Bildung und Entwicklung. Die Köche tüftelten die vergangenen Wochen an einer neuen italienischen Kreation. Aufgrund der unsicheren Wetterlage wird die Veranstaltung im Festsaal und dem angeschlossenen Foyer stattfinden.

Wieder soll es ein Fest werden, auf dem sich Menschen mit und ohne Behinderung ungezwungen begegnen können. Der Unterschied zum Vorjahr: Diesmal werden nicht nur Besucher, sondern auch die Akteure in den integrativen Gedanken eingebunden. So tritt neben der Band „Acoustic Voice String“ und dem Chor „Choragiert“ auch das Heggbacher Chörle auf, 13 Sänger mit Behinderung. Jede Gruppe hat das Lied „Neigen sich die Stunden“ einstudiert. „Wir sind auf den gemeinsamen Auftritt aller Musiker sehr gespannt“, so Dürrenberger.