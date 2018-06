Bunte Mandalas zeigen pure Lebensfreude

Alfred Welz malt mit Hingabe Mandalas. Er ist einer der Künstler, die im Begegnungszentrum in Heggbach ausstellen. Die ganz unterschiedlichen Werke der Ausstellung, Mandalas, Bilder auf Leinwand und auf einfachem Papier, haben eines gemeinsam: Aus ihnen spricht eine fröhliche Lust am Leben und am Malen. Geschaffen haben die Werke elf Menschen mit Behinderung. Die Vernissage ist am kommenden Freitag.

Die „Mandaladusche“ ist der Höhepunkt der Ausstellung „Ich sehe was, was Du nicht siehst“. Kleine bunte Kreise und handgroße durchbrochene Mandalas schweben, aufgereiht auf 81 langen Fäden, wie der Wasserstrahl einer Dusche über den Köpfen der Betrachter. Aus der farbenfrohen Installation, die an die Perlmuttlampen der 70er-Jahre erinnert, spricht die pure Lebensfreude.

Gemalt hat die Mandalas Alfred Welz. Mandalas sind seine große Leidenschaft. Schon als Kind malte er gerne aus. Inzwischen ist er 86 Jahre alt und pflegt seine Liebe zur Kunst weiter. Eine ganze Schublade voller Buntstifte hat er in seinem Malzimmer im Haus Anna des Heggbacher Wohnverbunds. Alle seine Mandalas bewahrt er sorgfältig auf, sortiert und verpackt in Klarsichthüllen, in kleine Koffer und Kisten, die einen ganzen Schrank füllen. Alfred Welz liebt die Ordnung, kein Wunder, dass ihn die Symmetrie der Mandalas anspricht, und er es mit dem Ausmalen ganz genau nimmt. „Das muss stimmen. Wenn ich einmal über die Linie hinauskomme, radiere ich es gleich weg“, erzählt er. „Malen das ist eine Freude“, sagt der 86-Jährige. „Ich male jeden Tag.“ Wenn er einmal nicht zum Stift greife, dann gehe es ihm nicht gut, dann sei er krank, erzählt Betreuungsassistentin Dr. Christiane Mohr. „Malen ist für ihn ein Lebenselixier. Es ist ein Glück, wenn jemand etwas findet, mit dem er sich so beschäftigen kann, dass es ihn zufrieden macht und es ihn ein Leben lang begleitet.“

Neben der Mandaladusche sind in der Ausstellung noch Mandala-Collagen, die Welz zusammen mit Birgitta Aigner und Christiane Mohr gefertigt hat, zu sehen. Außerdem die aus vielen pastellfarbenen Rechtecken zusammengesetzten Bilder von Birgitta Aigner, in denen sich ein von Welz gezeichnetes Mandala versteckt. In kräftigen Farben strahlen die Bilder von Anita Barth, eine Freiheitsstatue als Bär, eine Katze vor einem Käsemond, eine Pyramide mit Goldglitzer. Auch die Werke der anderen Künstler strotzen vor Farbenkraft. „Man sieht den Bildern die Freude an, die die Künstler beim Malen hatten“, sagt Christiane Mohr. „Kunst gibt jedem Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, die Möglichkeit, sich auszudrücken“, sagt sie. Das will die Ausstellung zeigen. Wer will, kann auch eines der Bilder zum kleinen Preis erwerben. Für Alfred Welz wäre das ein Traum. „Ich habe noch nie ein Bild verkauft. Das wäre toll.“

Die Vernissage zur Ausstellung „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ findet am Freitag, 22.Juli, von 17 bis 19 Uhr statt. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 18. September, im Begegnungszentrum Heggbach zu sehen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr.