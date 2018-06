Es bleibt ein Kandidaten-Trio

Auch nach Ablauf der Bewerbungsfrist am Montagabend gibt es in Hayingen keinen neuen Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Michael Lainer hatte Anfang der Woche als dritter und letzter Anwärter auf das Amt des Schultes seine Unterlagen abgegeben.

Der 51-jährige Polizeihauptkommissar, der aus Hornberg im Ortenaukreis stammt und seit Oktober vergangenen Jahres mit seiner Frau in Ehrenfels lebt, tritt gegen Elmar Bechtle aus Bad Buchau und Kevin Dorner aus Unlingen an.

Bechtle ist seit der Kommunalwahl 2014 Stadtrat in Bad Buchau und hat sich als erster beworben. Ihm folgte Kevin Dorner aus Unlingen. Der 35-Jährige arbeitet seit fünf Jahren als Kämmerer in Hayingen und kennt die 2000-Einwohner-Gemeinde somit am besten.

Der amtierende Bürgermeister Robert Riehle stellt sich nach 40 Jahren nicht mehr zur Wahl.

Die Hayinger Bürger wählen am Sonntag, 8. März, einen neuen Bürgermeister.