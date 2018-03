Chor „Hay-Fidelity“ unter neuer Leitung

Einen Wechel im Vorstand gab es bei der Generalversammlung des des Chors „Hay-Fidelity“ in Hayingen. Die Vorsitzende Sandra Fischer stand nicht mehr für das Amt zur Verfügung, als Nachfolgerin wurde einstimmig Karin Bachmann gewählt.

Schriftführerin Gabi Ott berichtete, dass voriges Jahr 36 Proben unter dem Dirigenten Manfred Zmeck abgehalten wurden. Sie durfte folgende Personen besonders hervorheben und ein kleines Geschenk überreichen: Elke Lehner war immer bei den Proben, ein Mal gefehlt hat Gertrud Schädle, zwei Mal gefehlt hat Bernhard Haberbosch und drei Mal gefehlt haben Lucia Rapp und Manfred Müller.

Im vergangenen Jahr wurden acht Auftritte absolviert. Angefangen von einem Hochzeitssingen in Zwiefaltendorf, CIS-Konzert in Uttenweiler, Verabschiedung von Pater Georg, Chorfest in Neufra bei Chorfatal bis hin zum eigenen Konzert in der St.-Vitus-Kirche in Hayingen unter dem Motto „Lieder für die Welt“. Dieses Konzert wurde auf Spendenbasis veranstaltet und die Spende dann an die Hospizgruppe Zwiefalten/Hayingen/Pfronstetten gespendet. Auch die Gedenkfeier am Kriegerdenkmal zum Volkstrauertag wurde von uns umrahmt. Gemeinsam mit dem Liederkranz haben wir die Heilig-Abend-Messe mitgestaltet und zum Schluss die Narrenmesse.

Sie berichtete auch noch über weitere gemeinsame Aktivitäten, nämlich das Stadtfest, eine 40-iger Feier, das Probenwochenende, die gemeinsame Weihnachtsfeier. Nach einer kurzen Vorschau auf das kommende Jahr mit einem Auftritt bei der Sängerrunde Hohenstein, dem Veitsfest, dem Stadtfest Hayingen, unseren Ausflug und der Mitgestaltung beim Volkstrauertag bis hin zur Mitgestaltung der Heilig Abend-Messe. 2018 findet leider wegen Terminkollisionen kein Konzert statt. Sie wies jetzt schon auf das Konzert am 11. Mai 2019 in der Digelfeldhalle in Hayingen hin. Zum Schluss wies sie auch auf die Internetseite hin (chor-hayfidelity.de) auf der immer die aktuellen Termine und Aktivitäten bekannt gegeben werden.

Da sich die Vorsitzende Sandra Fischer nicht mehr für das Amt zur Verfügung stellte, wurde einstimmig Karin Bachmann zur Vorsitzende gewählt und Gerda Herb zur Stellvertreterin. Die Kassiererin Frau Monika Pongratz und die Schriftführerin Frau Gabi Ott wurden in ihrem Amt bestätigt. Frau Lore Herter und Josefa Schmid vom Liederkranz die dem Ausschuss angehörten, machten den Weg frei für die „jüngere“ Besetzung dieses Amtes. Demzufolge konnten als Ausschussmitglieder folgende Personen gewählt werden: Bernhard Haberbosch, Sandra Fischer, Gertrud Schädle, Marlene Schädle, Inge Renner, Alwin Reiner sowie die Kassenprüfer Simone Kloker und Susanne Braun. Diese Personen konnten für die nächsten drei Jahre gewählt werden. Danach bedankte sich Sandra Fischer persönlich mit einem kleinen Geschenk bei allen Ausschussmitgliedern und den kleinen „Helfern“ für die Unterstützung in den letzten neun Jahren ihrer Vorstandschaft.

Die neue Vorsitzende bedankte sich mit einem Gedicht sowie ihren eigenen Worten bei der Vorgängerin; sie freue sich, dasssie weiterhin im Ausschuss tätig bleibe und überreichte ihr ein aktuelles Chorfoto. Die Ehrenvorsitzende Lore Herter gratulierte ebenfalls der neuen Vorstandschaft und merkte an, dass der Liederkranz weiterhin „Hay-Fidelity“ unterstütze, so gut es geht.