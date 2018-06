Der Ausflug des KSC Hattenburg geht am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Juli, als Nostalgiefahrt nach Rüdesheim am Rhein. Vor 45 Jahren führte der erste Vereinsausflug ebenfalls zu diesem Ziel. Ein Mix an Sehenswürdigkeiten wartet auf die Teilnehmer. So steht ein abendlicher Besuch der Drosselgasse und die sonntägliche Schifffahrt auf dem Programm. Die Abfahrt am Sonnenhof Hattenburg ist um 6.30 Uhr. Die Rückkehr erfolgt am Sonntag um circa 18 Uhr, die Abschlusseinkehr findet im Sonnenhof Hattenburg statt.

Anmeldungen unter Telefon 07352/663 oder 07352/2626.