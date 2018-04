KSC-Kegler erneut erfolgreich

Der KSC Hattenburg setzt seine Erfolgsserie fort. Nach den erfolgreichen Bezirksmeisterschaften der Jugend, Sprint und Tandem gab es nun die nächsten Titel für den KSC zu feiern.

Bei den Männern landete Matthias Moser (631 + 618 + 586), der das Feld von Anfang bis Ende dominierte, ganz oben auf dem Treppchen. Tobias Saiger (557) verpasste das Halbfinale hingegen ganz knapp. Bei den Frauen errang Verena Greif (530 + 527 + 516) Bronze. Tim Binanzer (513 + 532) scheiterte bei den U23-Männern knapp im Halbfinale.

Zwei weitere Medaillen gab es aber bei den U23-Frauen zu bejubeln. Platz eins sicherte sich Julia Schmidt (575), Rang zwei ging an Sara Heering (540). Bei den Senioren Ü70 schrammte Josef Herrmann (455 + 409) mit Platz vier knapp am Treppchen vorbei.

Bei den württembergischen Meisterschaften in Lonsee und Geislingen am 5. und 6. Mai gehen Matthias Moser, Verena Greif, Julia Schmidt und Sara Heering für den KSC an den Start.