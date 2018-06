KSC-Frauen punkten auswärts

Die Oberliga-Keglerinnen des KSC Hattenburg haben beim KV Neu-Ulm ein Unentschieden verbuchen können. Die Oberliga-Kegler des KSC unterlagen hingegen dem Top-Favoriten Friedrichshafen.

Oberliga Frauen: KV Neu-Ulm – KSC Hattenburg 4:4 (3092:3084). Nach einer Nullnummer durch Theresa Dolderer (464/0) und Irmgard Waibel (510/0) zu Beginn hingen die Trauben für Hattenburg hoch. Dies änderte sich durch Nicole Miller (502/1) und vor allem Verena Greif (541/1). Carina Wohnhaas (543/1) und Sara Heering (524/1) hielten Neu-Ulms starkes Schlusspaar in Schach und retteten dem KSC so noch einen Punkt.

Oberliga Männer: SF Friedrichshafen – KSC Hattenburg 6:2 (3370:3284). Gegen den Top-Favoriten auf den Titel zog sich Hattenburg achtbar aus der Affäre. Tobias Saiger (577/0) musste nach starker Leistung in letzter Sekunde den Mannschaftspunkt abgeben. Der beruflich am Bodensee weilende Benjamin Wohnhaas (496/0) trat in seiner Jokerrolle durchaus überzeugend auf. André Weitzmann (579/1) spielte sehr gut und sicherte dem KSC einen Mannschaftspunkt. Rolf Ludescher (527/0) behauptete sich gut gegen Darko Lotina, doch zu etwas Zählbarem reichte es nicht. Als zuverlässiger Punktesammler erwies sich Daniel Bechter (540/1). Reinhold Schädler (565/0) leistete sich zwar keinen Fehlwurf, doch punkten konnte er nicht.

Bezirksliga Männer: KSC Hattenburg II – SG Mengen/Ertingen 3:5 (3099:3104). Das Pech klebte dem KSC II buchstäblich an den Kugeln. Nach den Ergebnissen von Tim Binanzer (531/1) und Felix Pfeiffer (525/0) zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Jan Schuler (536/1) holte einen Mannschaftspunkt ein, während Adrian Richter (498/0) nicht zu gewohnter Stärke fand. Dominic Schreiber (525/1) eröffnete für die Hattenburger die Möglichkeit zum Sieg, doch nach dem Auftritt von Roland Fucker (484/0) schlug das Pendel zugunsten des Gegners aus.

Kreisklasse A Frauen: KSV Bergatreute I – KSC Hattenburg II 4:4 (1874:1821). Verstärkt wurde der KSC II durch Carina Wohnhaas (508/1), die auf ihrer „Trainingsbahn“ überzeugend spielte. Jutta Kresinsky (422/1) holte den zweiten Hattenburger Mannschaftspunkt. Sonja Baatz (463/1) verbuchte mit einem Holz Vorsprung den dritten Punkt für Hattenburg und Elisabeth Branz (428/0) sicherte dem KSC das viel umjubelte Unentschieden trotz Kegelrückstands.