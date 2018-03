KSC-Frauen gewinnen letztes Saisonspiel

Die Verbandsliga-Keglerinnen des KSC Hattenburg haben am letzten Spieltag in Kehlen den dritten Auswärtssieg in Folge errungen. Die KSC-Männer verloren in Geislingen. Durch diese Ergebnisse schlossen beide Verbandsliga-Teams die Saison auf Rang fünf ab.

Verbandsliga Männer: KV 2000 Geislingen – KSC Hattenburg 7:1 (3473:3237). Den Hattenburgern war anzumerken, dass es beim letzten Saisonspiel um nichts mehr ging. Schon der Beginn mit André Weitzmann (539/0) und Christian Ludescher (505/0) verlief sehr zäh, während die Gastgeber stark spielten. Auch bei Daniel Bechter (512/0) lief es nicht rund. Roland Chioditti (565/1) holte zumindest den Ehrenpunkt für den KSC. Matthias Moser (565/0) und Reinhold Schädler (551/0) unterlagen dann ihren Kontrahenten äußerst knapp.

Verbandsliga Frauen: SKC Gerbertshaus/Kehlen – KSC Hattenburg 2:6 (3070:3113). Vera Arnold (487/0) und Sara Heering (531/1) hatten einen leichten Rückstand zu verzeichnen. Trotz starker Leistung von Monika Fucker (543/1, Tagesbestleistung) und dem nur knappen Punktverlust von Nicole Miller (512/0) konnte Hattenburg die Partie zunächst noch nicht drehen. Dies gelang jedoch in den Schlusspaarungen mit Verena Greif (530/1) und Julia Schmidt (510/1).

3. Bezirksliga Männer: KSC Hattenburg II – SKC Gerbertshaus/Kehlen 8:0 (3048:2737). Leichtes Spiel hatte Hattenburgs „Zweite“. Marco Chioditti (533/1) und Felix Pfeiffer (482/1) eröffneten mit den ersten zwei Punkten. Roland Fucker (533/1) und Thorsten Klawitter (442/1) führten dann die Entscheidung herbei. Tim Binanzer (541/1, Tagesbestleistung) und Rolf Ludescher (517/1) sorgten für ein würdiges Ende der Meistersaison.