Hobbykegler treten gegeneinander an

Der KSC Hattenburg veranstaltet vom 9. bis 24. Juni den Hatto-Cup mit Stadtmeisterschaft für Hobbykegler im Umkreis. Ob Frauen, Männer oder Jugendliche, Mannschaft oder Einzel – für alle sind Preise und Urkunden ausgelobt. Die Distanz beträgt 15 Wurf in die Vollen und 15 Wurf Abräumen. Pro Start werden vier Euro erhoben, beim Sprint 1,50 Euro. Jugendliche bis 18 Jahre zahlen keine Teilnahmegebühr. Weiter gibt es eine Sprintwertung bei fünf Wurf in die Vollen und fünf Wurf Abräumen. Die Siegerehrung erfolgt am Samstag, 30. Juni, um 20 Uhr. Interessierte können sich beim Sonnenhof (Telefon 07352/663), bei Josef Hermann (07352/2626) oder per E-Mail an hermann.ksc@t-online.de anmelden.