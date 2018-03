Greif erzielt neuen Bahnrekord

Jeweils einen Heimsieg haben die Verbandsliga-Kegelteams des KSC Hattenburg am vergangenen Spieltag gelandet. In der Partie gegen den KV Neu-Ulm erzielte Verena Greif dabei einen neuen Frauen-Bahnrekord.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – SC Hermaringen 6:2 (3369:3223). Einen guten Start legte Hattenburgs Tobias Saiger (536/0) hin, jedoch verlor er dann den Faden und vergab den schon fast sicher geglaubten Punkt. Genau umgekehrt erging es André Weitzmann (551/1). Nach einem Rückstand erkämpfte er sich am Ende den Mannschaftspunkt mit 2,5 Satzpunkten. Roland Chioditti (588/1) startete verhalten in die Partie, eher er den Turbo zündete und davonzog. Jan Schuler (538/0) bekam deutlich mehr Gegenwehr zu spüren und unterlag seinem Hermaringer Kontrahenten. Reinhold Schädlers (565/1) Beginn war zunächst auch nicht von Erfolg gekrönt. Doch auch er bewies Kampfgeist und drehte das Duell zu seinen Gunsten. Matthias Moser (591/1) ließ nie Zweifel am vierten Mannschaftspunkt und dem somit klaren Sieg für den KSC aufkommen.

Verbandsliga Frauen: KSC Hattenburg – KV Neu-Ulm 5:3 (3077:2998). Es war ein erneut wichtiger Sieg für die KSC-Frauen gegen die Gäste aus Neu-Ulm. Dabei überragte einmal mehr die schnittbeste Spielerin der Verbandsliga Verena Greif (606/1) mit einem neuen Frauen-Bahnrekord. Theresa Dolderer (486/0) konnte nicht nachziehen und unterlag knapp. Monika Fucker (532/1) setzte mit einer starken Leistung ebenfalls ein Ausrufezeichen. Nicole Miller (435/0) hingegen war völlig von der Rolle. Für sie kam nach 60 Schub Vera Arnold ins Spiel, die allerdings den Rückstand zu ihrer Gegenspielerin nicht mehr egalisieren konnte. Julia Schmidt (475/0) konnte an diesem Tag ebenfalls nicht überzeugen, doch die leicht kränkliche Sara Heering (543/1) kämpfte sich durch und hielt den Sieg für die Hattenburger Frauen fest.