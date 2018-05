Polizei kontrolliert hunderte Festivalbesucher

Beim "Festival ohne Bands" in Hailtingen hat die Polizei Autofahrer auf Drogen und Alkohol kontrolliert. Einige Festivalgäste mussten daraufhin ihren Führerschein sofort abgeben.

Die Kontrollstelle wurde von 7.30 bis 12.30 Uhr in Hailtingen eingerichtet. Die Beamten aus Ulm wurden dabei vom Polizeipräsidium Einsatz und dem Hauptzollamt Ulm unterstützt. Auch zwei Rauschgiftspürhunde waren vor Ort.

Dass das Konzept "richtig und wichtig war" zeigte sich nach Angaben der Polizei am Ergebnis der Kontrollstelle:

Die Beamten kontrollierten 210 Fahrzeuge und 240 Personen. Dabei stellten sie mehrere Verstöße fest. Sechzehn Fahrer waren betrunken.

Fünf Fahrer hatten so viel Alkohol im Blut, dass sie sofort den Führerschein abgeben mussten. Elf Fahrer sehen ebenfalls Anzeigen entgegen und durften auch nicht weiterfahren.

Weitere elf Fahrer standen unter dem Einfluss von Drogen. Auch sie mussten Blut abgeben und mussten die Fahrzeuge stehen lassen. Alle Fahrer, allesamt Männer, werden nun angezeigt.

Die Polizei fand auch Rauschgift. Insgesamt stellten die Beamten einige Gramm Haschisch, Marihuana und verbotene Kräutermischungen sicher. Ein 22-Jähriger schluckte in Plastikfolie eingepacktes Marihuana, um dieses vor den Polizisten zu verstecken. Das sahen die Polizisten. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Dort wurde die Plombe sichergestellt. Die betroffenen Personen, allesamt Männer, sehen nun Anzeigen entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass der Konsum von Alkohol und Drogen zu einer eingeschränkten Wahrnehmung führt und Reaktion und Koordination beeinträchtigt. Dadurch kommt es oft zu schweren Unfällen. Wer unter der Wirkung von Alkohol und Drogen Auto fährt, gefährdet sich selbst und andere Menschen.

