Von Kindesbeinen an im Kirchenchor

Gleich zwei Mitglieder des Kirchenchors in Gutenzell sind bei der Jahresversammlung für 40 Jahre Zugehörigkeit ausgezeichnet worden. Und das Besondere dabei: Beide Sängerinnen sind gerade mal gute 50 Jahre alt, also von Kindesbeinen an im Chor. Die Sopranistin Christiane Bednarski ist weit über Gutenzell hinaus als Solistin bekannt und singt auch bei der bekannten Sangesformation Red Maps mit.

Corona Locherer gilt als wichtige Stütze bei den Altstimmen im Gutenzeller Kirchenchor. Für die Auszeichnung bedankten sich beide Sängerinnen mit einer humorvollen Sangeseinlage. Darüber hinaus ehrte Pfarrer Thomas Augustin noch drei weitere Chormitglieder für langjährige Treue: Monika Walker (20 Jahre), Gabriele Ströbele (15 Jahre) und Ulrich Holz (zehn Jahre). Alle Geehrten erhielten aus der Hand des Pfarrers und der Vorsitzenden Beate Wipfler entsprechende Urkunden für ihr Engagement.

Ausblick auf Wendelinusritt

Schriftführerin Monika Walker gab allen Anwesenden einen Report über Auftritte und Ereignisse. Kassenverwalterin Christiane Bednarski berichtete über eine erfreuliche Kassenlage. Und Chorleiterin Susanne Lang bewertete die Auftritte mit einigen Anmerkungen und gab einen Ausblick auf die Herausforderungen der Zukunft. Für den diesjährigen Wendelinusritt Mitte September soll eine feierliche Messe mit Orchester und Solisten vorbereitet werden.