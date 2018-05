Startschuss zur Gutenzeller Fasnet gefallen

Einen fulminanten Start in die „Goddazaller Fasnet 2018“ haben die Narren beim ersten Fasnetsball in Gutenzell erlebt.

Bereits beim obligatorischen Einmarsch der Akteure zum Gutenzeller Fasnetslied stand fest, dass die Besucher ein kunterbuntes und originelles Programm erwartet. Die darauffolgenden neun Programmpunkte wurden diesen Erwartungen dann auch mehr als gerecht – und natürlich beweist Gige Laux in seiner gekonnten Manier, dass man sich die Gutenzeller Fasnet ohne seine einzigartigen Programmansagen gar nicht vorstellen kann.

Für einen Höhepunkt des Programms sorgen die Jungs von der Schmalzbude, denn bei dem sehr unterhaltsam in Szene gesetzten Friseurbesuch und der bitteren Erkenntnis, dass es bei einem Barbier eher Prosecco als Bier gibt, bleibt kein Auge trocken. Was eine in der Dorfmitte gut positionierte Straßenlaterne wohl während dem Jahr alles erlebt? Darüber kann Hebbe Ackermann einen amüsanten Bericht abgeben und natürlich auch die ein oder andere Dorfgeschichte durchleuchten.

Arg viel mehr sei aber nicht verraten, denn wer die Programmpunkte live sehen und darüber hinaus erfahren möchte, ob die Partnersuche bei „Bohle sucht Frau“ von Erfolg gekrönt ist, was die Truppe vom Sportverein bei ihrem Meeting zu besprechen hat, wie Hebbe mit seinem Model Peter einen Werbesport einstudiert, was die drei Cowboys vom Musikverein bei ihrem Ritt in den Sonnenuntergang erleben und mit welchen Choreographien die drei Showtanzgruppen zu begeistern wissen, hat hierfür am Rosenmontag die Gelegenheit.

Da werden die Akteure nämlich beim Rosenmontagsball ab 20 Uhr noch einmal losgelassen und nach dem Programm sorgt die Gruppe Combo Six für Stimmung. Eintritt in die Narrenhalle ist ab 19 Uhr.