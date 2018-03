Gutenzeller Musiker bestätigten ihren Vorstand

Bei der Generalversammlung haben die Mitglieder des Musikvereins Gutenzell auf zwei ereignisreiche Jahre zurückgeblickt und mit der Bestätigung des Vorstands die Grundlage für die kommenden beiden Vereinsjahre gelegt.

Der Vorsitzende Joachim Huchler ließ einige Höhepunkte der beiden vergangenen Vereinsjahre Revue passieren. Neben Ständchen zu runden Geburtstagen und der Gründung des Fördervereins stand das 50-jährige Vereinsbestehen, das der Musikverein 2017 feierte, im Mittelpunkt. Die Anschaffung der neuen Tracht, der Festabend im April und das viertägige Jubiläumszeltfest im Juli hätten zu einem gelungenem aber auch arbeitsintensivem Jubiläumsjahr beigetragen. Joachim Huchler war es deshalb ein wichtiges Anliegen, ein großes Dankeschön an all diejenigen auszusprechen, die sich für das Jubiläumsfest eingebracht hatten.

Zum Abschluss seines Berichts richtete Joachim Huchler einen besonderen Dank an Theresa Bär, Julia Ehrhard und Herta Ackermann. Theresa Bär war vier Jahre lang Beisitzerin im Vorstand und hat in dieser Zeit gemeinsam mit Julia Ehrhard die Freizeitaktivitäten der Jungmusikanten organisiert. Herta Ackermann hat sich mehr als 25 Jahre lang um die Uniformen gekümmert. Die drei Musikantinnen geben ihre Aufgaben nun ab und erhielten ein Präsent.

Im Bericht der Schriftführerin blickte Carmen Mayerhofer auf die 48 musikalischen Auftritte, die vom Musikverein ausgerichteten Veranstaltungen und die gemeinsamen Aktivitäten zurück. Es folgte der Bericht über die Finanzen von Christian Huchler. Stellvertretend für die abwesende Jugendleiterin Carina Wütz gab Carolin Gropper einen Überblick über die einzelnen Bereiche der Jugendarbeit beim Musikverein, bei dem sich derzeit 13 Kinder und Jugendliche in Ausbildung befinden. Diese Ausbildung erfolgt seit Herbst 2017 nach einem neuen Modell ausschließlich über Musiklehrer. Darüber hinaus berichtete Carolin Gropper über das Vororchester, die Gemeinschaftsjugendkapelle Erlenmoos-Gutenzell-Reinstetten, die D-Kurse und die Freizeitaktivitäten.

Dirigent Joachim Wilhelm gab einen Überblick zur Musikkapelle, die bei voller Besetzung 77 aktive Musiker zählt. Seit der vergangenen Generalversammlung wurden 85 Vollproben und 30 Registerproben abgehalten. Einige Musikanten erhielten für ihren guten Probenbesuch ein Geschenk – allen voran Hans-Peter Schöferle, der zum sechsten Mal in Folge bei allen Proben anwesend war.

Nachdem sich Bürgermeisterin Monika Wieland für die gute Vereinsarbeit beim Musikverein bedankte, nahm sie die Entlastung des Vorstands vor. Als Nächstes standen die Wahlen an. Gewählt wurden: Joachim Huchler (Vorsitzender), Hans Huchler (stellvertretender Vorsitzender), Joachim Harrer (stellvertretender Vorsitzender), Carina Wütz (Jugendleiter), Christian Huchler (Kassierer), Carmen Mayerhofer (Schriftführerin) sowie die Beisitzer Michael Ehrhard, Franz Grimm, Carolin Gropper, Stefan Schmid und Hans-Peter Schöferle. Monika Wieland zeichnete mehrere Musiker mit einer Vereinsehrennadel aus: So erhielten unter anderem Carolin Gropper und Marion Walker die Vereinsehrennadel in Silber.