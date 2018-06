Gutenzell siegt – und Ringschnait jubelt

Der VfB Gutenzell hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Riß mit einem überraschenden 1:0-Sieg gegen den SV Ringschnait für das Saisonfinale am kommenden Samstag eine bessere Ausgangsposition verschafft. Fußball paradox: Obwohl der Tabellenzweite Ringschnait zum dritten Mal in Folge ohne Sieg und ohne eigenen Treffer blieb, bestreitet er nun die Relegation zur Landesliga, da die Konkurrenz, wie der SVR selbst, wieder einmal patzte.

Viele der Zuschauer hatten einen stürmisch angreifenden Tabellenzweiten in Gutenzell erwartet. Der SVR enttäuschte an diesem Tag aber auch im spielerischen Bereich und blieb vieles, was ihn in zahlreichen Spielen der Saison ausgezeichnet hatte, schuldig. Die Gastgeber hingegen boten eine kämpferisch starke Partie und gingen am Ende nicht einmal als unverdienter Sieger vom Platz. Toptorjäger Manuel Münst wurde nach 15 Minuten im letzten Moment am Torabschluss gehindert, im Gegenzug brachte Matthias Wiest die Kugel aus spitzem Winkel nicht unter.

Ansonsten bedienten sich beide Teams bis zur Halbzeit vorwiegend mit Torschüssen aus der zweiten Reihe als Mittel zum Erfolg. Richtig torreife Szenen blieben auch nach dem Seitenwechsel zumeist Mangelware. Gästeabwehrspieler Thomas Sauter unterlief nach einer Stunde fast ein Eigentor, der eingewechselte Florian Katein scheiterte mit einer knackigen Flanke an VfB-Keeper Benni Poser.

Die spielentscheidende Szene ereignete sich nach 78 Minuten. Nach einem Einwurf schlug Gutenzells Bernd Ackermann eine Flanke, SVR-Keeper Jan Besenfelder zögerte einen Moment zu lang und Jürgen Hagel konnte am langen Pfosten zum 1:0 einschießen.

Die Gäste setzten in der Schlussphase alles auf eine Karte, außer einem abgeblockten Freistoß von Münst kam jedoch nicht mehr viel zu auf eine an diesem Tag meist aufmerksame VfB-Abwehrreihe.