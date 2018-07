Gutenzell-Hürbel hält an der bisherigen Sitzverteilung fest

Die Gemeinde Gutenzell-Hürbel behält die bisherige Sitzverteilung im Gemeinderat auch bei der Kommunalwahl im Mai kommenden Jahres bei. Dies entschied der Gemeinderat am Montagabend mit großer Mehrheit. Somit entfallen auf Gutenzell und Hürbel jeweils vier sowie auf die zu Gutenzell und Hürbel gehörenden Weiler weiterhin jeweils zwei Sitze.

In der Hauptsatzung der Gemeinde ist festgehalten, dass die Verteilung der Sitze im Gemeinderat vor jeder Wahl geprüft und gegebenenfalls korrigiert wird, „sofern sich das Verhältnis der Einwohnerzahlen der einzelnen Wohnbezirke wesentlich ändert“ – was nicht der Fall ist. Bürgermeisterin Monika Wieland verweist zwar darauf, dass Hürbel sich prozentual betrachtet vergrößert hat, aber eben nicht wesentlich.

Hürbler Anteil vergrößert sich

So hatte Hürbel zur Kommunalwahl 2014 inklusive Weiler 749 Einwohner (41,18 Prozent), Gutenzell und seine Weiler verzeichnete mit 1070 Einwohnern einen Anteil von 58,85 Prozent. Nun hat Hürbel 794 Einwohner (43,41 Prozent), Gutenzell 1035 (56,59 Prozent).

Für Wieland kein Grund, von der bisherigen Praxis der „Unechten Teilortswahl“ abzuweichen, schließlich werde damit der großen Gemarkungsfläche der Gemeinde Rechnung getragen. „Irgendwann kann man sich darüber Gedanken machen“, sagt die Bürgermeisterin im SZ-Gespräch.

Jetzt sei für sie aber noch nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Abschaffung der „Unechten Teilortswahl“ zu diskutieren. Auch der Großteil der Gemeinderäte sah dies in der Sitzung am Montag so: Bei zehn Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen folgten die Räte dem Vorschlag der Verwaltung, die Sitzverteilung wie bisher beizubehalten.