Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Dienstagmorgen gegen 6.35 Uhr gekommen. Laut Polizei war ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes-Sprinter auf der Straße zwischen Zillishausen und Gutenzell-Hürbel unterwegs. Als er in die Landesstraße L 265 nach links in Richtung Schönebürg einfahren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 28-Jährigen. Der kam von links und fuhr mit seinem Ford in Richtung Reinstetten. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich beide Fahrer. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie zur Behandlung in Kliniken. Es entstand Schaden, den die Polizei auf etwa 25 000 Euro schätzt. Der Ford und der 3,5 Tonner mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr aus Hürbel war im Einsatz und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Auf den 39-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.