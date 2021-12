Zusammenarbeit wird für weitere Jahre verlängert

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Gutenzell setzt auch in den nächsten vier Jahren auf die e.wa riss Netze als Partner für ihre Wasserversorgung. Die e.wa riss Netze unterstützt den Zweckverband bereits seit 2018 bei der technischen Betriebsführung der Wasseranlagen. Dabei sind die Mitarbeiter der e.wa riss Netze unter anderem zuständig für den Betrieb und die Kontrolle der Wasserversorgungsanlagen und des Wassertransportnetzes. Weiterhin übernehmen sie die Inspektion und Dokumentation der Schächte, das Störungsmanagement, die Entnahme von Proben und die Reinigung der Hochbehälter. „Die Zusammenarbeit in den letzten Jahren hat sehr gut funktioniert. Wir können uns darauf verlassen, dass unsere Wasserversorgung bei der e.wa riss Netze in den besten Händen ist,“ erklärt Monika Wieland, Bürgermeisterin von Gutenzell-Hürbel und Vorsitzende des Zweckverbands. „Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass uns das Unternehmen auch zukünftig unterstützt.“

Die immer höher werdenden gesetzlichen Anforderungen im Trinkwasserbereich machten es für den Zweckverband immer schwieriger, die Trinkwasserförderung und -verteilung mit dem vorhandenem Personal zu bewältigen. Aus diesem Grund machte man sich 2017 auf die Suche nach einem Dienstleister. Seither ist die e.wa riss Netze für alle operativen Aufgaben im Bereich der Wasserversorgung zuständig. Dabei profitiert der Zweckverband über den rechtssicheren Betrieb hinaus zusätzlich von einem 24-Stunden-Bereitschaftsdienst an sieben Tagen in der Woche. „Es freut uns, dass unser Knowhow in der Wasserversorgung so gefragt ist. Neben dem Zweckverband Gruppenwasserversorgung Gutenzell unterstützen wir weitere Gemeinden und Zweckverbände im Landkreis in der Wasserversorgung,“ so Roland Herrmann, Geschäftsführer der e.wa riss Netze GmbH.

Der neue Vertrag beginnt am 1. Januar 2022 und hat erneut eine Laufzeit von vier Jahren. Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Gutenzell besteht aus Mitgliedern der Gemeinde Gutenzell-Hürbel und der Stadt Ochsenhausen. Derzeit beliefert der Zweckverband rund 3000 Einwohner in Gutenzell-Hürbel und Reinstetten bei einer Jahresmenge von circa 150 000 Kubikmetern Wasser.