Wendelinusritt in Gutenzell feiert 75-jähriges Bestehen

Nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre hat nun in Gutenzell wieder der Wendelinusritt in seiner ursprünglichen Form stattgefunden. Er konnte dabei sein 75. Jubiläum seit der Wiedereinführung durch Pfarrer Erwin Sontag im Jahre 1947 feiern.

Der Wallfahrtstag wurde in der ehemaligen Klosterkirche St. Kosmas und Damian mit einem festlichen Hochamt, bei dem die Missa brevis in C-Dur von W.A. Mozart unter der Leitung von Susanne Lang zur Aufführung kam, eröffnet. Die Festpredikt hielt der aus Gutenzell stammende Prämonstratenser Pater Johannes-Baptist Schmid, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Rot-Iller.

Nach der persönlichen Gratulation zum Jubiläum, schilderte er seine Eindrücke, die er beim Besuch des Grabes von Wendelin, dem Vieh- und Bauernheiligen, in St. Wendel im Saarland gewonnen hatte. Dabei spielten Schafe immer wieder eine zentrale Rolle. Schafe lassen sich führen, sie laufen nicht weg, sondern sie suchen die Nähe zum Hirten. Vor diesem Hintergrund schlug er eine Brücke zu Jesus, der sich selber als „guten Hirten“ bezeichnet, der für seine Schafe da ist. Die Nähe zu Christus suchen heißt auch, „Zu jedem guten Werk bereit sein“, das als Leitspruch bei der diesjährigen Wallfahrt stand. Abschließend dankte er allen, die in den vergangenen 75 Jahren in irgendeiner Art und Weise zum Gelingen des Wendelinusrittes beigetragen haben: Reitern, Musikern, Messnerdiensten, Feuerwehr, Gemeinde, Organisatoren, um nur einige zu nennen. Diese dürften eine sechsstellige Zahl an guten Werken umfassen, heißt es in einem Bericht der Verantwortlichen.

Mit dem Zwölf-Uhr-Läuten setzte sich der Prozessionszug mit Reliquienträger, 330 Reitern, fünf Musikkapellen und der Fußwallfahrt von Gutenzell nach Niedernzell in Gang. Nach der Wallfahrtsmesse in Niedernzell, die von Pfarrer Thomas Amann und Pater Bernhard gefeiert wurde, wurde auch der in den vergangenen Jahren verstorbenen Reiterkameraden gedacht. Mit dem abschließenden Dank und dem Segen mit der Wendelinusreliquie durch Pater Johannes-Baptist, der seine enge Verbundenheit mit seiner Heimatgemeinde sichtlich zum Ausdruck brachte, fand der Wallfahrtstag seinen Abschluss