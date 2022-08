Wendelinusreiter blicken auf Jubiläumsritt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Wendelinusritt in Gutenzell, 1947 wiederbelebt, feiert am 18. September sein 75-jähriges Jubiläum. Die Reitergruppenführer trafen sich im August zur Vorbesprechung in Gutenzell. In einem Gottesdienst wurde der verstorbene Reiterkameraden der Jahre 2020 bis 2022 gedacht.

Im Jahre 2020 sind verstorben: Anton Härle (RG Aßmannshardt/Oggelsbeuren/Rupertshofen, Armin Dirlewanger (RG Bad Buchau), Thomas Mohr (RG Bühl), Erwin Binder, Pfarrer i.R. (RG Ellwangen), Anton Reisch (RG Hauerz), Edwin Bendel (RG Ingoldingen), Simon Nieß, (RG Mietingen), Norbert Jöchle (RG Ochsenhausen/Erlenmoos); im Jahre 2021: Adolf Härber (RG Aßmannshardt/Oggelsbeuren/Rupertshofen, Alfons Schilling, Max Ahlemann (beide RG Bad Buchau), Bruno Welte, Franz Butscher (beide RG Ellwangen), Josef Bär (RG Gutenzell), Josef Brüchle (RG Hauerz), Gerold Rechle (RG Laupheim), Franz Anton Mayer (RG Ochsenhausen/Erlenmoos), Carl Laux (RG Steinhausen/Rottum), Albert Missel (RG Winterstettendorf); im Jahre 2022: Josef Missel, Georg Jucker (beide RG Aßmannshardt/Oggelsbeuren/Rupertshofen), Franz Schick (RG Berkheim), Engelbert Willburger (RG Hauerz), Bernd Schmid, Günter Bier, Paul Schick (alle RG Laupheim), Josef Müller (RG Winterstettendorf).

Anschließend trafen sich die Reitergruppenführer, Jubilare, Gäste und für den Ritt Verantwortliche im Kapitelsaal des ehemaligen Konventgebäudes, um Regularien zu erfüllen und Vorschau auf den Ritt zu halten. Der Pfarrer der veranstaltenden Kirchengemeinde St. Kosmas und Damian, Dr. Thomas Amann, ging in seinem Grußwort auf den eigentlichen Sinn einer Bittprozession ein. Bürgermeisterin Frau Monika Wieland legte den Finanz- und Kassenprüfungsbericht vor. Karl Kiefer wurde für weitere fünf Jahre zum Kassenprüfer bestimmt.

Maria Dörner, Sprecherin des AK erklärte, dass der Ritt wie gewohnt und ohne Einschränkungen stattfindet. Zum Abschluss des Treffens ehrte sie langjährige Teilnehmer am Wendelinusritt mit Medaille und Urkunde. Für 25 Mal: Hans Gaum, Helmut Joos, Hans-Peter Rittelmann, Elmar Dobler (alle RG Aßmannshardt/Oggelsbeuren/Rupertshofen); für 40 Mal: Willy Bechter, Hans Rittelmann, Josef Scheffold (alle RG Aßmannshardt/Oggelsbeuren/Rupertshofen), Gebhard Müller (RG Winterstettendorf); für 60 Mal: Karl-Heinz Straßer (RG Berkheim), Rudi Braun, Josef Steinmaier (beide RG Reinstetten).