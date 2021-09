Wendelinus-Ritt findet eingeschränkt statt

Am dritten Sonntag im September findet jährlich der Wendelinusritt statt. An der Flurprozession von Gutenzell nach Niedernzell nehmen neben dem Reliquienträger und den Geistlichen aus der Region normalerweise hunderte Reiter und Musikanten teil.

Nach einer einjährigen Unterbrechung hat sich die für die Veranstaltung verantwortliche Kirchengemeinde St. Kosmas und Damian in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Gutenzell entschieden, den Wendelinus-Ritt am Sonntag, 19. September, unter den aktuell gültigen Corona-Bestimmungen zu veranstalten. Alle Reiterinnen und Reiter, die geimpft, genesen oder getestet sind, sollen teilnehmen dürfen. Verantwortlich für die namentliche Meldung der Teilnehmer und die Einhaltung der Regeln sind die jeweiligen Reitergruppenführer.

Das festliche Hochamt mit Ansprache durch den emeritierten Abtprimas Notker Wolf beginnt um 9 Uhr in der ehemaligen Klosterkirche. Der Ritt beginnt traditionell um 12 Uhr. Der gewohnte Prozessionsweg der Reiter wird zwar beibehalten, aber die musikalische Begleitung durch die Musikkapellen wird es nicht geben. Auch der Wallfahrtsgottesdienst in Niedernzell und die Fußwallfahrt entfallen. Die Reitergruppen sollen ohne Aufenthalt an der Kapelle durch Niedernzell in ihre Quartiere zurückreiten.