War es der Biber? Kleine Kapelle zum vierten Mal überschwemmt

Überschwemmung, die vierte. Zum vierten Mal ist die Wendelinuskapelle in Niedernzell von Wassermassen beschädigt worden. Dabei war sie gerade erst frisch restauriert worden und die weltliche Gemeinde hatte viel getan, ein weiteres Unglück abzuwenden. Vergeblich.

Doch der Reihe nach: 2018, 2020 und 2021 war Regenwasser und Schlamm in die Kapelle geschwappt und hatte sie in Mitleidenschaft gezogen. 2021 kurz vor Abschluss einer Sanierung. Ursachen waren Starkregenereignisse, sogenannte Downbursts. 130 Liter Regenwasser seien binnen kürzester Zeit pro Quadratmeter gefallen, stellenweise sollen es über 200 gewesen sein, hat Stefan Huchler gehört. Der Landwirt wohnt neben der Kapelle. Die Gemeinde hatte, wie berichtet, für künftige ähnliche Situationen Abflussrohre unter der Kreisstraße verlegen lassen und weitere Vorkehrungen getroffen, um das von der Anhöhe herabstürzende Wasser entsprechend zu lenken und auf der anderen Straßenseite in einer Wiese versickern zu lassen.

Einen Akteur hatte niemand auf dem Schirm

Bei stärkeren Regenfällen hat das neue Konstrukt bisher auch funktioniert. Bis zum 19. August. Denn da kam ein Akteur ins Spiel, denkt Stefan Huchler, den Meteorologen nicht auf dem Schirm haben: Der Biber.

Der Landwirt berichtet, dass es an jenem Freitag den ganzen Tag über gleichmäßig und stark geregnet habe. Über Stunden seien so 130 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammengekommen. Kein Problem für die vorhandenen Kanäle und Gullis.

Plötzlich steht der Weiler wieder unter Wasser

Doch am Abend stand etwa um 19 Uhr ganz Niedernzell mit einem Schlag unter Wasser. Ein riesiger Schwall Wasser ergoss sich über den Wasenstichgraben aus dem Wald in den Weiler. Und in die Wendelinuskapelle, die zum zweiten Mal frisch saniert und herausgeputzt auf den Wendelinusritt im September wartete. Der 75. Ritt zu dem Kleinod von 1847. Das Wasser stand auf Kniebank-Höhe in der Kapelle, berichtet Stefan Huchler. Als der Zustrom irgendwann aufhörte, pumpte die Feuerwehr den Kirchenraum leer. An den eigentlich frisch getünchten Wänden sieht man noch abgeblätterte Farbe und feuchten Putz. An den Fenstern sammelt sich auch jetzt, fünf Wochen später, das Kondenswasser. Der Abschlussgottesdienst des Wendelinusritts im dritten Sonntag im September konnte trotzdem stattfinden. Girlanden und Blumengestecke erzählen davon.

In einem Waldstück, einige Hundert Meter entfernt und oberhalb von Niedernzell gelegen, ist die Ursache für das jüngste Hochwasser erkennbar, denkt Huchler. Hier hatte ein Biber mit einem Damm einen kleinen See aufgestaut. An den dunklen Stämmen der Bäume kann man gut erkennen, dass das Wasser etwa 70 Zentimeter höher stand als heute. Durch den andauernden starken Regen an jenem August-Tag ist der wasserdichte Biberdamm offenbar geborsten. Und der Inhalt des kleinen Stausees raste wohl in kürzester Zeit über den Wasenstichgraben ins Tal. Dabei wurde ein Waldweg - zum bereits zweiten Mal - einen Meter tief fortgerissen. Die vorhandenen Betonrohre liegen dort nackt in der Tiefe. Die Ränder sind unterspült und darum eine Gefahrenstelle. Das rotweiße Absperrband hat seinen Sinn, sagt Huchler.

Schreiner hat vorgesorgt

Bürgermeisterin Monika Wieland hat im Urlaub die Nachricht von dem neuen Hochwasser an der Kapelle erhalten. Der Schaden halte sich dieses Mal aber in Grenzen, sagt sie. „Der Maler kann die geringen Bereiche mit blätterndem Farbe Anstrich einfach abbürsten und nachstreichen.“ Und klugerweise hatte der Schreiner in den frisch erneuerten Holzboden zwei Revisionsöffnungen eingebaut, über die die Feuerwehr das Wasser zwischen Boden und Dielen rasch abpumpen konnte.

Biberburg im Biotop?

Der große Biberdamm im Gewässerbereich im Wald war der Gemeinde zuvor nicht bekannt gewesen, sagt sie. Für den Wasenstichgraben als Gewässer zweiter Ordnung ist die Kommune zuständig. Der Bauhof werde nun beobachten, ob der Biber seine Tätigkeit wieder aufnimmt. Das Rathaus möchte die Biber-Beauftragte des Landkreises ins Boot holen. Die Tiere stehen unter Naturschutz, mögliche Maßnahmen gegen Biber-Bauten müssen mit den Naturschutzbehörden abgestimmt sein, erklärt Wieland. Das werde nun geschehen. Der Umstand, dass in dem Waldgebiet zwei geschützte Biotope kartiert sind, mache die Sache aber nicht einfach, gibt die Bürgermeisterin zu bedenken. „Gut möglich, dass der Biber seine Burg in einem Biotop gebaut hat.“

Ob der Staudammkünstler noch am Leben ist und sich bereits an den Wiederaufbau gemacht hat, ist schwer zu sagen. Stefan Huchler hat dafür bisher keine Hinweise entdecken können.