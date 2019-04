Wandertag mit Oldtimer-Frühschoppen

Der Hürbler Vogelschutz- und Verschönerungsverein bietet am Sonntag, 14. April, anlässlich des 19. internationalen Wandertags am Festzelt auf dem Sportgelände einen Oldtimer-Frühschoppen an.

Die Wanderstrecke führt mit zwei Verpflegungsstellen über wahlweise sechs oder elf Kilometer durch die Täler von Rottum, Laubach und an der Rot entlang. Beide Strecken sind Nordic Walking geeignet. Zum Wandern kann vormittags zwischen 7 und 12 Uhr gestartet werden. Die größte teilnehmende Wandergruppe wird traditionell prämiert.

Zu bestaunen wird es bei der Fahrzeugausstellung motorisierte Oldtimer von Bulldog über Quickly bis hin zum Motorrad geben. Oldtimerbesitzer aus Nah und Fern sind dazu eingeladen, mit ihren Gefährten am Sonntag nach Hürbel zu kommen. Jeder Aussteller, der vormittags vor 10.30 Uhr am Festzelt eintrifft, wird mit einem Getränk und einer Wurst im Wecken belohnt.

Oldtimer Gruppen werden um Anmeldung per E-Mail an info@estho.de gebeten. Im Festzelt wird neben dem Frühschoppen ein Mittagstisch angeboten.