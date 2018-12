Gemeinsam mit den Angehörigen sowie mit politischen und militärischen Repräsentanten hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge dem Hauptmann der Bundeswehr, Friedrich Deininger gedacht. Im Auftrag des Volksbundes legte der Landesgeschäftsführer Martin Lunitz am Grab des Verunglückten auf dem Gutenzeller Friedhof ein Blumengebinde nieder.

Lunitz erklärte in seiner Gedenkrede, dass Hauptmann Deininger und sechs Kameraden am 21. Dezember 2002 ums Leben kam, als der Hubschrauber CH-53GS durch technischen Defekt nahe Kabul abstürzte. Die sieben Soldaten gehörten zu den ersten Kriegstoten des in Kabul begonnenen Einsatzes der Bundeswehr. Bis zum Ende der ISAF-Mission am 31. Dezember 2014 sind 54 Angehörige der Bundeswehr in Afghanistan ums Leben gekommen.

1149 Soldaten der Bundeswehr leisten aktuell ihren Dienst in der 2015 begonnenen Folgemission „Resolute Support“, zusammen mit insgesamt 16 000 Soldaten aus 39 Staaten. Es sind heute noch fünf deutsche Transporthubschrauber vom Typ CH-53 in Afghanistan im Einsatz. Exakte Zeitlinien der Mission seien nicht festgeschrieben. Es bleibe nur die Hoffnung, dass die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte diesen in absehbarer Zeit das Rüstzeug geben wird, tatsächlich die Verantwortung für die Sicherheit in ihrem Land zu tragen, so Lunitz in seiner Gedenkrede.