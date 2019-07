Viertklässler verabschieden sich mit einem „Bleistiftzaun“

Die Grundschule Gutenzell-Hürbel hat vergangene Woche ihr Schulfest gefeiert. Dieses wird von allen rund um die Schule sehnsüchtig erwartet. Denn es bedeutet, dass sich wieder einmal ein ereignisreiches Schuljahr dem Ende neigt und die großen Ferien ganz nahe sind. In diesem Jahr wurde das Fest durch einen Begrüßungsrap aller Schüler eröffnet.

Nach der Begrüßung durch Rektorin Elisabeth Maucher folgte das Becherkonzert aller Schüler, bei dem die Kinder jeweils mit zwei Joghurtbechern einen ungarischen Tanz begleiteten. Das Konzert leitete über zur Ansprache von Thomas Jerg, stellvertretend für Bürgermeisterin Monika Wieland, der Komplimente über die Schule und Danksagungen an alle, die engagiert und geduldig mithelfen, die Schule als Lebensraum für die Kinder zu gestalten, ausgab. „Die Gemeinde ist stolz, so eine Schule in ihrer Mitte zu wissen.“

Im Anschluss stellte die Klasse drei ein sich aufbauendes, im Rhythmus immer schneller werdendes irisches Volkslied „rattlin’ bog“ vor.

Auch diese Vorführung, wie auch schon die vorhergehenden, fand großen Anklang. Die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Härter eröffnete ihre Ansprache mit einer schönen Neuigkeit: Durch die Altpapiersammlung konnte ein Betrag von 400 Euro eingenommen werden, der der Betreuung der Schule zugute kommt.

„Waka waka“ zur Auflockerung

Die Klassen eins und zwei sorgten bei ihrem Tanz zu dem Lied „Waka Waka“ sichtlich für Auflockerung, das Publikum klatschte begeistert mit. Der krönende Abschluss gebührte der Klasse vier, die zunächst mit der Theateraufführung „Wer wird Superschüler“ und einer von den Eltern inszenierten Präsentation über vier Jahre Grundschulzeit ihre Verabschiedung einläuteten. Die Schule erhielt als Erinnerung einen über zwei Meter großen „Bleistiftzaun“ mit Namen der scheidenden Schüler versehen und die Klasse bedankte sich und sagte „au revoir“ Grundschule.

Das lang ersehnte Ferienlied, bei dem noch einmal alle Schüler mitsangen, rundete den offiziellen Teil ab und nun konnte das Schulfest in gemütlicher Kaffeerunde und mit einer Tombola, organisiert von Karin Schick, ausklingen.