VfB Gutenzell feiert zweiten Saisonsieg

Der VfB Gutenzell hat in der Fußball-Bezirksliga Riß zu Hause mit 3:0 gegen Tabellenführer SV Eberhardzell gewonnen. Die Tore für den VfB machten Timon Kurutjidis und Jürgen Hagel (2).

Die Heimelf stand von Beginn an kompakt und ließ die SVE-Offensive nicht zur Entfaltung kommen. Gutenzell versuchte es seinerseits meist mit langen Bällen, von denen einer zum 1:0 führte. Matthias Wiest bediente am linken Strafraumeck Timon Kurutjidis, der den Ball im langen Eck versenkte (16.).

Eberhardzell hat seine beste Chance durch Matthias Rehm, sein indirekter Freistoß innerhalb des Strafraums wurde jedoch von VfB-Schlussmann Benjamin Poser pariert. Für Gutenzell versäumten Thomas Keller, der nach einer Flanke von Andreas Höhn einen Schritt zu spät kam, und Höhn selbst, der aus dem Gewühl heraus nur die Oberkante der Latte traf, das zweite Tor.

Nach dem Seitenwechsel bediente SVE-Stürmer Matthias Rehm Felix Unterfrauner im Sechzehner, Poser war jedoch zur Stelle. Stattdessen fiel auf der andren Seite das 2:0. Eine Flanke von außen konnten die Gäste noch abwehren, den zweiten Ball jedoch verwertete Jürgen Hagel sehenswert. Aus 20 Metern knallte er das Leder in den Winkel (65.). Kurz darauf fand Unterfrauner mit einem Distanzschuss in Poser erneut seinen Meister, den Gästen lief die Zeit davon. Ein Freistoß von Tobias Rehm aus 20 Metern war jedoch ebenso harmlos wie die restlichen Offensivbemühungen in der Schlussphase. So setzte Jürgen Hagel in der Nachspielzeit den Schlusspunkt, als er per Kopf das 3:0 für Gutenzell machte.