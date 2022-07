Tennisclub feiert 30-jähriges Bestehen

Der Tennisverein Hürbel feier sein 30-jähriges Bestehen am Soonatg, 31. Juli, mit Blasmusik, Frühschoppen und Mittagstisch sowie einer Oldtimer- und Traktorenausstellung. Bereits im Jahr 2021 habe sich die Vereinsgründung des Tennisclubs Feuerstein Hürbel e.V. zum 30. Mal gejährt, hieß es in der Veranstaltungsankündigung. Coronabedingt mussten die geplanten Feierlichkeiten allerdings auf das Jahr 2022 verschoben werden.

Die Wurzeln des Tennissports in Hürbel würden allerdings weiter zurückreichen: Dass suf dem Gelände der Ziegelei in Hürbel bereits viel früher Tennis gespielt wurde, sei noch heute am Vereinszusatz „Feuerstein“ ersichtlich. Der Tennisverein Hürbel hat momentan über 120 aktiven Mitgliedern und sieben gemeldete Mannschaften.

Die Bewirtung im Festzelt sowie die Oldtimer- und Traktorenausstellung starten um 10 Uhr. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikverein Reinstetten. Eine Anmeldung zur Oldtimer- und Traktorenausstellung ist nicht notwendig. Teilnehmende sollen bis 11 Uhr mit einem historischen Gefährt auf dem Festgelände erscheinen, um dieses ausstellen zu können.

Für die Zukunft habe sich der Tennisverein Hürbel unter anderem mit einer Flutlichtanlage, einem Newslettersystem, einer automatischen Beregnungsanlage und Online-Platzbuchungsmöglichkeiten vorbereitet. Schnuppertrainings für potentielle Neumitglieder würden laufend angeboten und können über die Vereinshomepage www.tcf-huerbel.de gebucht werden.