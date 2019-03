Mit einem Fasnetsballs sind die Narren in die diesjährige „Goddazaller Fasnet“ gestartet. Nun folgt der zweite Streich – und zwar am Rosenmontag, 4. März. Da werden die Akteure nämlich beim Rosenmontagsball ab 20 Uhr noch einmal losgelassen. Danach sorgt die Gruppe Combo Six für Stimmung. Einlass in die örtliche Festhalle ist ab 19 Uhr.

Bereits beim obligatorischen Einmarsch zum Gutenzeller Fasnetslied stand beim ersten Blick auf die Akteure fest, dass die Besucher ein kunterbuntes und originelles Programm erwartet. Die darauffolgenden neun Programmpunkte wurden diesen Erwartungen dann auch mehr als gerecht – und natürlich beweist Gige Laux in seiner gekonnten Manier, dass man sich die Gutenzeller Fasnet ohne seine einzigartigen Programmansagen gar nicht vorstellen kann.

Geheime Pläne zum „Guxit“

Die Truppe vom Musikverein berichtet mit einem ZDF-Spezial vom florierenden Wirtschafts-, oder besser gesagt, Gaststättenwachstum in Gutenzell und kommt dabei auch den bis dato geheimen Plänen der Gutenzeller Wirtschaftsweisen zum „Guxit“ auf die Schliche.

Natürlich bereichern in ihrem Jubiläumsjahr auch die Dore-Bohle das Programm. Bei ihrer Pressekonferenz gewähren sie einen sehr amüsanten Blick hinter die Kulissen des bevorstehenden „Rosenmontagsumzug am Fasnetssonntag“ in Dissenhausen.

Die Jungs von der Schmalzbude beweisen, welche Talente in ihren Reihen stecken. Eines steht fest: bei den Darbietungen auf der Suche nach dem neuen Supertalent bleibt kein Auge trocken. Arg viel mehr sei an dieser Stelle aber nicht verraten, denn wer die Programmpunkte live erleben und darüber hinaus erfahren möchte, über wen und was „Fliege“ Hebbe Ackermann alles berichten kann, wie sich Dani Ruedel und Jegge Lendler als Ehepaar zanken, welche Dorfgeschichten die Gipfelstürmer vom VfB im Gepäck haben und mit welchen Choreografien die drei Showtanzgruppen zu begeistern wissen, hat hierfür am Rosenmontag erneut Gelegenheit. Dann heißt es wieder: „Höret Buaba, loset Mädla heit isch Fasnet s’Goddazall“.