SGM Achstetten und SGM Steinhausen gewinnen Rottalcup

Bei der 13. Auflage des Gutenzeller Rottalcups haben sich die A-Juniorenfußballer der SGM Achstetten wie schon im Vorjahr durchgesetzt. Beim Turnier der B-Jugendlichen am Vorabend konnte erneut die SGM Steinhausen den Turniersieg verbuchen.

In Gutenzell waren es zunächst die B-Jugendlichen, die das sportliche Wochenende eröffneten. Insgesamt sechs Mannschaften spielten in zwei Gruppen um den Einzug in das Halbfinale. Die JFG Kronburg kam ohne Niederlage durch die Vorrunde. Ihr folgten die Spielgemeinschaften aus Berkheim, Steinhausen und Balzheim. Im Finale zwischen der JFG Kronburg und der SGM Steinhausen stand es nach der regulären Spielzeit 0:0. Somit musste die Entscheidung um den Turniersieg im Elfmeterschießen fallen, das die SGM Steinhausen mit 3:1 für sich entschied.

Im A-Juniorenturnier des Rottalcups lösten in der Gruppe A die SGM Achstetten und die SGM Schwendi jeweils das Halbfinalticket. In der Gruppe B sicherte sich die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Dettingen ohne Punktverlust den Gruppensieg, gefolgt von der SGM Burgrieden auf Platz zwei. Nachdem die SGM Burgrieden und die SGM Schwendi im Halbfinale jeweils mit 0:2 verloren, bestritten die beiden Mannschaften das kleine Finale. Dabei behielt die SGM Burgrieden die Oberhand und verbuchte mit einem 2:0-Sieg den dritten Platz.

Im Finale um den Rottalcup standen sich schließlich die SGM Achstetten und die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Dettingen gegenüber. In einem spannenden Endspiel konnten sich die Jugendlichen aus Achstetten mit einem knappen 1:0-Sieg durchsetzen und durften somit bei der anschließenden Siegerehrung stolz die Siegertrophäe entgegennehmen.