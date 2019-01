Nach einem schweren Unfall am Donnerstag in Hürbel rätselt die Polizei, wer das Auto gefahren hat. Gegen 18.30 Uhr war ein Fahrzeug in der Schönebürger Straße ortsauswärts unterwegs. In einer Linkskurve kam das Auto von der Straße ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

In dem Auto saßen zwei Menschen. Ein 38-Jähriger verletzte sich bei dem Unfall leicht, eine 30-Jährige trug schwere Verletzungen davon. „Beide Personen wurden aus dem Fahrzeug herausgeschleudert“, schildert die Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, Claudia Kappeler, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Ein Krankenwagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Schaden beläuft sich auf 2500 Euro

Unklar ist bislang, wer hinter dem Steuer saß. „Die Spurenlage gibt etwas anderes her wie der Verdacht der Kollegen“, so Kappeler weiter. Näher ins Detail könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gehen.

Das Auto wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. Das Verkehrskommissariat Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Telefon 07392/96300 entgegen.