Rottalcup steigt in Gutenzell

Der VfB Gutenzell richtet am Freitag und Samstag den mittlerweile fest im Fußballkalender verankerten Rottalcup aus. Bereits zum zwölften Mal stehen sich am vierten Augustwochenende insgesamt 14 Juniorenmannschaften im sportlichen Wettstreit gegenüber.

Am Freitagabend um 17 Uhr startet das Turnier der B-Junioren und am Samstag spielen dann die A-Jugendlichen ab 11 Uhr um den Turniersieg. Um 17.30 Uhr empfängt der VfB Gutenzell am Samstag den SV Eberhardzell zum Bezirksliga-Heimspiel in der Graf-Ignaz-Arena. Im Anschluss an das Lokalderby lädt der VfB Gutenzell alle Besucher dazu ein, das Turnierwochenende gemütlich ausklingen zu lassen.