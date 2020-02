Einen fulminanten Start in die „Goddazaller Fasnet 2020“ haben die Narren am vergangenen Samstag beim ersten Fasnetsball in Gutenzell erlebt. Beim Rosenmontagsball besteht eine zweite Chance, die zahlreichen Akteure auf der Bühne zu erleben.

Bereits beim obligatorischen Einmarsch zum Gutenzeller Fasnetslied stand beim ersten Blick auf die Akteure fest, dass die Besucher ein kunterbuntes und originelles Programm erwartet. Die folgenden neun Programmpunkte wurden diesen Erwartungen dann mehr als gerecht. Leider müssen die Narren in diesem Jahr auf Gige Laux verzichten – aber mit der „Fasnetsmodder“ Butze Laux und „Bittel“ Reiner Wespel führen würdige Vertreter mit unterhaltsamen Programmansagen durch den Abend.

Für einen absoluten Höhepunkt sorgt die Truppe des Sportvereins: die fünf Jungs wissen auf höchst amüsante Art und Weise von der Schließung der Gutenzeller Bankfiliale und von so mancher Dorfgeschichte zu berichten.

Auch der Musikverein ist wieder mit von der Partie und gibt einen äußerst humorvollen Einblick in die Tratschereien im Dorflädele.

Wer die Programmpunkte live erleben und erfahren möchte, was Hebbe Ackermann als Dachständer vom Dorfgeschehen mitbekommen hat, wie die Dore-Bohle in „Bernhards Saunastadel“ ins Schwitzen kommen, in welcher Schlange sich die Jungs von der Schmalzbude im Neubaugebiet einreihen, welcher kölsche Jeck die Goddazeller Fasnet bereichert und mit welchen Choreografien die drei Showtanzgruppen zu begeistern wissen, hat hierfür am Rosenmontag die Gelegenheit. Da werden die Akteure beim Rosenmontagsball ab 20 Uhr noch einmal losgelassen. Nach dem Programm sorgt die Gruppe Combo Six für gute Stimmung. Einlass in die Narrenhalle ist ab 19 Uhr.