Der Fuhrmannstag und das Weidefest haben am Wochenende zahlreiche Besucher nach Gutenzell gelockt. Laut Veranstalter besuchten mehr als 4000 Gäste die zweitägige Veranstaltung und bewunderten das Zusammenspiel von Mensch und Pferd bei den verschiedenen Wettkämpfen. Neben freien Wettrennen fanden auch Wettläufe der baden-württembergischen Meisterschaften statt. Besonders erfolgreich war dabei Robert Pritzi, Vizeeuropameister im einspännigen Holzrücken, der gleich mehrere Disziplinen für sich entscheiden konnte. Die Pferdefreunde Gutenzell und das Landwirtschaftsamt haben die Veranstaltung organisiert.

„Das ganze Fest verlief extrem harmonisch“, sagte Stefan Huchler, Vorsitzender der Pferdefreunde Gutenzell. Zwei Tage lang zeigten Pferdeliebhaber aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, was ihre Pferde leisten können. Insgesamt 60 Pferde nahmen an den Wettbewerben teil.

In den Disziplinen „Holzrücken“ und „Ackerwagen-Geschicklichkeitsfahren“ ging es für Mensch und Tier vor allem um Präzision. Beim Holzrücken werden die Pferde durch einen Parcours geführt und ziehen dabei einen elf Meter langen Holzstamm. „Beim Holzrücken wird die klassische Waldarbeit mit Pferden simuliert“, erklärte Huchler.

Beim Ackerwagen-Geschicklichkeitsfahren müssen die Kutscher ihr Gespann ebenfalls durch einen Parcours lenken. Bewertet wird dabei, wie schnell und wie fehlerfrei Mensch und Tier den Hindernislauf beenden.

Aichstetter gewinnt Meisterschaft

Besonders erfolgreich war Robert Pritzi. Erst kürzlich wurde der Aichstetter zum Vizeeuropameister im einspännigen Holzrücken gekührt und bewies in Gutenzell seine Stärke. Im Holzrücken konnte er den Endlauf in den baden-württembergischen Meisterschaften im einspännigen Holzrücken für sich entscheiden. Im Ackerwagen-Geschicklichkeitsfahren setzte er sich ebenfalls durch. Im ersten Lauf der baden-württembergischen Meisterschaften des zweispännigen Holzrückens, der ebenfalls in Gutenzell stattfand, erkämpfte sich Pritzi den zweiten Platz.

„Wir sind mit dem Ziel angereist, hier gut abzuschneiden und haben unsere Erwartungen auch erfüllt“, sagte Robert Pritzi. Für das Fest hatte der frisch gebackene baden-württembergische Meister im Holzrücken ebenfalls lobende Worte übrig: „Ich war schon oft in Gutenzell und das ist der beste Fuhrmannstag in ganz Baden-Württemberg.“

Ein weiterer Höhepunkt des Weidefestes waren die Wettkämpfe in der Zugleistungsprüfung. In dieser Disziplin ziehen die Pferde in einer ein-, zwei- und vierspännigen Variante einen schwerbeladenen Schlitten über eine 50-Meter lange Strecke. Anfangsgewicht ist dabei das Eigengewicht des Gespanns. Bei jedem Lauf wird das Gewicht erhöht. In der vierspännigen Variante ziehen die Pferde am Schluss mehr als 4,5 Tonnen. Neben der bloßen Kraft spielt dabei auch Präzision eine Rolle. Der Fuhrmann des Gespanns muss darauf achten, dass alle Tiere gleichzeitig zu ziehen beginnen. Mit animierenden Schreien trieben sie ihre Pferde voran, was für Begeisterung unter den Zuschauern sorgte.

„Es ist toll zu sehen, wie viele Leute hier herkommen und wie viel Zuspruch wir von den Teilnehmern erhalten“, sagte Stefan Huchler.

Doch nicht nur schnaufende Pferde und engagierte Fuhrmänner gab es zu sehen. Auf einer Ausstellung konnten die Besucher verschiedenste landwirtschaftliche Gerätschaften bewundern. Die Ausstellungsgegenstände reichten dabei von historischen Geräten bis hin zu modernen Zugmaschinen. Ebenso konnten historische Nutztier-Rassen wie das orginal Braunvieh, ein Vorläufer der heutigen Milchkuh, bewundert werden.

Bei einer Vorführung zeigten Experten, wie die Bauern vor der Erfindung von Traktoren mithilfe von Pferdegespannen eine Wiese bewirtschafteten.