Pedelecfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Niedernzell (Gemeinde Gutenzell-Hürbel) ist eine Pedelecfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 17.30 Uhr. Eine 17-Jährige fuhr mit ihrem Yamaha Leichtkraftrad auf einem Fuß- und Radweg von Niedernzell in Richtung Norden. Eine 42-Jährige fuhr mit ihrem Pedelec auf dem Ortsverbindungsweg von Weitenbühl in Richtung Huggenlaubach. An der Einmündung der beiden Straßen missachtete die 17-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden Radlerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Ein Rettungshubschrauber flog die 42-Jährige mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 17-Jährige Kradlenkerin und ihre 16-jährige Sozia wurden leicht verletzt. Auch sie kamen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere Hundert Euro.