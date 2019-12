„Nur Zoff mit dem Stoff“ im Gutenzeller Theater

Die beiden am Freitag in Ulm aufgestellten Schlafkapseln für Obdachlose funktionieren. Das ist wohl die wichtigste Erkenntnis für das Entwickler-Team des Pilotprojekts „Ulmer Nest“ nach den ersten kalten Nächten mit Minusgraden am Wochenende in Ulm.

Wie Falko Pross, beim Ulmer Nest für die Web-Entwicklung zuständig, auf Nachfrage von Schwäbische.de mitteilt, hat es auch bereits erste Übernachtungen in den am Karlsplatz und am Alten Friedhof errichteten 450-Kilo-Kisten gegeben.