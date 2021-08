Mitgliederversammlung beim VfB Gutenzell

Der VfB Gutenzell hat seine turnusmäßig stattfindende Mitgliederversammlung abgehalten. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Berichte der verschiedenen Sparten, Wahlen sowie Ehrungen.

Zunächst berichtete Roman Kloster, in Vertretung für Schriftführer Andreas Höhn, über die aktuelle Vereins- und Mitgliederstruktur. Der VfB konnte in den vergangenen beiden Jahren trotz der Corona-Pandemie einen leichten Mitgliederzuwachs verzeichnen. Für die Vereinsmitglieder bietet der VfB aktuell insgesamt 29 verschiedene Sportgruppen an, die von 30 Übungsleitern und Trainern betreut werden. Höhepunkte der vergangenen beiden Jahre waren das Relegationsspiel der ersten Mannschaft zur Landesliga gegen den TSV Trillfingen sowie die Meisterschaft der Tischtennis Herren in der Saison 2019/2020.

Im Anschluss gewährte der scheidende Kassierer Holger Ackermann den anwesenden Mitgliedern einen Einblick in die finanzielle Situation des Vereins. Es folgte der Bericht von Florian Walker, Abteilungsleiter Fußball, welcher nach einem Rückblick über die vergangenen Jahre auch einen Ausblick in die sportliche Zukunft des Vereins wagte. Vor dem Hintergrund der geplanten Strukturreform des Württembergischen Fußballverbands zeigte er hierbei mögliche Szenarien für die Ausrichtung des Vereins mit seinen aktiven Mannschaften auf.

Jürgen Lendler, Jugendleiter, und Melanie Huchler-Segmehl, Referentin Freizeitsport, berichteten im Anschluss über die Vereinsarbeit und weitere sportliche Erfolge in den jeweiligen Bereichen. Lendler machte erneut auf die schwierige Nachwuchssituation im Jugendbereich in den kommenden Jahren aufmerksam. Derzeit spielen 27 Jugendliche vom VfB in Spielgemeinschaften mit den Nachbarvereinen aus Schwendi und Schönebürg.

Die anschließende Entlastung von Vorstandschaft und Ausschuss sowie die Wahlen wurden von Bürgermeisterin Monika Wieland geleitet. Der Vorstand mit Thomas Jerg, Florian Walker, Andreas Höhn, Jürgen Lendler und Melanie Huchler-Segmehl wurde wiedergewählt. Neu in die Vorstandschaft gewählt wurde Johannes Schick, welcher fortan das Amt des Kassierers übernehmen soll. Auch alle bisherigen Beisitzer wurden in ihrem Amt bestätigt. Ergänzend wurde für die Abteilung Tischtennis ein neuer Beisitzer gewählt. Dieses Amt wird künftig von Christian Haupt ausgeführt.

Vorsitzender Thomas Jerg ehrte im Anschluss fünf Mitglieder für ihre jeweils 10-jährigen Vereinstätigkeiten. Christine Schick und Heike Miller erhielten hierbei die bronzene Ehrennadel des schwäbischen Turnerbunds für ihr Engagement im Bereich Freizeitsport. Für seine Tätigkeit im Jugendbereich erhielt Oliver Bopp die bronzene Jugendleiter-Ehrennadel des WFV. Auch Tobias Nothhelfer und Roman Kloster wurden vom WFV ausgezeichnet und bekamen die bronzene Verbands-Ehrennadel für ihre Tätigkeit als Ausschussmitglieder überreicht.