Im Sportheim Gutenzell findet vom 19. bis zum 21. Oktober die traditionelle Metzelsuppe statt. Es gibt Saumagen, Kesselfleisch, Blut- und Leberwürste und andere deftige Speisen.

Am Freitag, 19. Oktober, hat das Gutenzeller Sportheim von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 17.30 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr.