Metropole und Idylle: Sie haben in Schweden eine neue Heimat gefunden

Vor viereinhalb Jahren sind Simone und Joachim Völkle in ein neues Leben aufgebrochen. Die beiden wanderten nach Schweden aus, bauten sich in Stockholm eine neue Existenz auf. „Wir kannten Stockholm bereits und waren uns sicher, dass es uns dort gefällt“, sagt die 35-jährige Simone Völkle, die aus Gutenzell stammt. Ihr Mann Joachim kommt aus Rottum. Der 2014 eingeschlagene Weg war für das Paar der richtige. „Wir haben hier eine neue Heimat gefunden“, sagt Joachim Völkle.

Alles begann mit einem Jobangebot, das Simone Völkle – die damals noch Bammert hieß – vor fünf Jahren erhielt. Die Molekularmedizinerin berät Kunden aus der Pharmabranche bei der Zulassung von Medikamenten. Eine globale Tätigkeit, die ihr die Möglichkeit eröffnete, ihren Lebensmittelpunkt in die schwedische Hauptstadt zu verlegen.

Wir haben uns diesen Schritt schon sehr gründlich überlegt. Simone Völkle

Dass sie die Stadt bereits kannte, spielte bei der Entscheidung eine wesentliche Rolle. Ihr Mann hatte vor zwölf Jahren als Austauschstudent in Stockholm gelebt, Simone ihn dort besucht. „Stockholm ist unglaublich schön“, sagt sie. Joachim Völkle war bereits mit der Sprache vertraut, das Paar stürzte sich nicht in ein unbekanntes Abenteuer.

Die Entscheidung, nach Schweden zu ziehen, war für Familie und Freunde nicht nur leicht, darüber sind sich die beiden im Klaren. Simone Völkle betont aber: „Wir haben uns diesen Schritt schon sehr gründlich überlegt.“

Ohne Job nach Schweden

So brachen die beiden im Herbst 2014 ihre Zelte in Deutschland ab – sie wohnte zuletzt in Frankfurt, er in Ochsenhausen. Dass er ohne Job nach Schweden aufbrach, war für Joachim Völkle kein Problem. „Dass beide bereits einen Job haben, wenn sie in ein neues Land ziehen, ist eher unwahrscheinlich“, sagt der Politik- und Verwaltungswissenschaftler, der mittlerweile in der Handelsabteilung der österreichischen Botschaft arbeitet.

Während Simone Völkle ihre ersten Kontakte bei der Arbeit knüpfen konnte, meldete sich ihr Mann bei zwei Tischtennisvereinen an. „Vereine sind immer ein Schlüssel zur Integration“, sagt der 36-Jährige.

Deshalb sind die beiden auch Mitglied im Verein „Deutsche in Schweden“, der Neuankömmlingen hilft, in der neuen Heimat schnell Fuß zu fassen. Die Schweden seien sehr offen und tolerant, aber bisweilen auch skandinavisch-zurückhaltend, erklärt Joachim Völkle. „Wenn man aber ihr Vertrauen gewinnt, findet man Freunde fürs Leben.“

Herausforderung Wohnungssuche

Eine Herausforderung in der Anfangsphase war die Wohnungssuche, ein in Stockholm für Ausländer schwieriges Thema, wie Joachim Völkle erklärt. Lange Wartelisten würden es praktisch unmöglich machen, Wohnungen aus erster Hand zu bekommen.

Nachdem die Völkles dreimal für kürzere Perioden zur Miete gelebt hatten, beschlossen sie, eine Wohnung zu kaufen. „Nicht unkompliziert“ nennt Joachim Völkle den Weg bis dahin, doch nun haben die beiden ihre eigenen vier Wände.

Zugleich Indiz dafür, dass sie sich in der schwedischen Hauptstadt wohlfühlen. „Wir sind hier angekommen“, sagt er. Aber natürlich wisse man nie, wie sich die Gesamtsituation entwickle. Damit man sich in der Fremde wohl fühle, müssten schließlich viele Faktoren zusammenpassen.

Hochzeit auf kleiner Insel gefeiert

Seit 18 Jahren sind Simone und Joachim Völkle ein Paar, im vergangenen Jahr wurde geheiratet. Standesamtlich in München, anschließend feierten sie mit dem engsten Freundeskreis mehrere Tage auf einer kleinen Insel vor Stockholm.

„Das war etwas ganz besonderes, für uns und unsere Gäste“, sagt Joachim Völkle. Die Nähe zur Natur ist für die beiden Oberschwaben auch einer der größten Pluspunkte Stockholms.

„Stockholm fühlt sich nicht immer nach Großstadt an, man braucht nicht lange, bis man am Wasser oder im Grünen ist“, sagt Joachim Völkle. Seine Frau ergänzt: „Die Stadt vereint die Vorzüge einer Metropole mit der Natur.“

Schwedische Postkartenidylle: Die Insel Gällnö im Archipel vor Stockholm. Die Nähe zur Natur gehört zu den Punkten, die Joachim und Simone Völkle an ihrer neuen Heimat besonders schätzen. (Foto: Joachim & Simone Völkle)

Besonders im Sommer seien die Schweden viel draußen. Egal ob beim gemütlichen Kaffeetrinken oder beim Sport. „Gefühlt jeder betreibt irgendeinen Sport und ist aktiv“, sagt Joachim Völkle. Er selbst habe in Stockholm mit dem Laufsport begonnen und mittlerweile mehrere Marathons absolviert.

Unterschiede zwischen Deutschland und Schweden sind für Völkles nicht nur in den Jahreszeiten offenkundig. Schließlich kann die Sonne im Winter schon mal um 14.30 Uhr untergehen, im Sommer ist es dafür nachts nur vier Stunden wirklich dunkel. Auch in Sachen Digitalisierung gebe es große Unterschiede.

Uns gefällt die besonnene Art der Schweden. Joachim Völkle

„Die Schweden sind deutlich technikaffiner“, sagt Joachim Völkle. Sei es beim bargeldlosen Bezahlen, beim Benutzen von Apps oder alleine schon bei der Handynetzabdeckung. Außerdem seien Schweden sehr diplomatisch und unaufgeregt. „Uns gefällt die besonnene Art der Schweden“, betont Joachim Völkle.

Besuche aus der Heimat

Die deutsche Heimat ist den beiden Ausgewanderten allein schon durch häufige Besuche von Freunden und Familie nah. „Es ist immer wieder etwas ganz Besonderes wenn jemand aus Deutschland hier aufschlägt, das genießen wir total“, erklären die beiden. Umgekehrt sind sie auch selbst mehrmals im Jahr zu bestimmten Anlässen in Süddeutschland, wie jüngst an Ostern.

Natürlich würden sie Familie und Freunde vermissen, sagt Simone Völkle und ergänzt: „Dass es nicht geht, sich spontan auf einen Kaffee zu treffen, das finden wir natürlich schon schade.“ Dadurch habe man aber gelernt, die Zeit mit nahestehenden Menschen intensiver zu nutzen. Weniger Oberflächlich-, mehr Tiefgründigkeit. „Unter diesen Umständen weiß man auch, auf wen man unter allen Umständen zählen kann“, sagt Joachim Völkle.

Die Tage von Simone und Joachim Völkle in Schweden sind jedenfalls noch lange nicht gezählt. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und sind absolut integriert“, sagt Joachim Völkle. Aber klar sei auch: „Man vergisst nicht, wo man herkommt.“